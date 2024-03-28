ليفاندوفسكي يحسم جدل انتقاله لـ الدوري السعودي

حسم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة الإسباني، جدل انتقاله إلى الدوري السعودي الموسم المقبل.

وأشارت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، اليوم الخميس، إلى أن هناك أندية في الدوري السعودي للمحترفين، تهتم بوضع المهاجم ليفاندوفسكي.

وعُرش على المهاجم البولندي، أكثر من 100 مليون يورو سنويًا، من أحد الأندية السعودية، لكنه لا يفكر إلا في الاستمرار في برشلونة، بحسب ما أكد التقرير.

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وأضافت الصحيفة الإسبانية إلى أن ليفاندوفسكي، ليس لديه أي نية لمغادرة برشلونة هذا الصيف، ولكن لا يزال هناك الكثير من الاهتمام من المملكة العربية السعودية وأندية أوروبا، مثل أتلتيكو مدريد.

وانضم ليفاندوفسكي إلى برشلونة في صيف 2022 قادمًا من بايرن ميونخ، وخاض هذا الموسم 27 مباراة مع فريقه في الدوري الإسباني وسجل خلالها 13 هدفًا وساهم بـ 8 تمريرات حاسمة.

وقاد المهاجم البولندي منتخب بلاده، للتأهل إلى منافسات بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2024” بعد الفوز على ويلز بركلات الترجيح.