عودة المصابين الأبرز.. تغييرات مرتقبة لـ حسام حسن في معسكر منتخب مصر المقبل

استقر حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، على عدة تغييرات في معسكر الفراعنة المقبل والذي سيقام في شهر يونيو المقبل.

وخسر منتخب مصر بطولة كأس العاصمة أمام نظيره كرواتيا بنتيجة 4/2، والتي جمعتهما على ستاد العاصمة الإدارية، خلال شهر مارس الجاري.

وأفادت تقارير، أن حسام حسن استقر على استبعاد 4 لاعبين من من معسكر يونيو المقبل وهم:

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«مصطفى شوبير، ومصطفى شلبي، وأحمد عاطف، ومحمد الشامي»، وذلك بسبب عودة المصابين للفراعنة بعدما غابوا عن معسكر مارس.

وغاب عن معسكر الفراعنة خلال شهر مارس الجاري بسبب الإصابة وهم، محمد الشناوي حارس الاهلي، وأحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك، ورمضان صبحي من بيراميدز، وأحمد أمين أوفا ومحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، حيث من المقرر عودتهم في المعسكر المقبل.

ومن المقرر أن يلاقي منتخب مصر نظيره بوركينا فاسو، في فترة التوقف الدولي القادمة، في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وستقام مباراة مصر ضد بوركينا فاسو، يوم الأربعاء الموافق 5 يونيو المقبل في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بالتصفيات القارية المؤهلة لـ كأس العالم.