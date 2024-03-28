"طلبه قوبل بالرفض".. الخليج 365 يكشف ماذا فعل محمد صلاح مع أحمد رفعت

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد مصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، تواصل محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر مع أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر، بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها، وسقوطه مغشيا عليه خلال مباراة الاتحاد السكندري التي أقيمت أول يوم رمضان.

وقال المصدر المقرب من لاعب فيوتشر، إن صلاح منذ اليوم الأول في أزمة أحمد رفعت، يتواصل بشكل دائم مع أسرته للاطمئنان على حالته.

وأشار إلى أن صلاح لم يكتف بالإطمئنان على أحمد رفعت من خلال عائلته فقط، بل يتواصل مع اللاعبين المقربين من رفعت ومنه شخصيًا.

واختتم المصدر: "محمد صلاح حاول أكثر من مرة التواصل مع أحمد رفعت هاتفيًا، لكن طلبه قوبل بالرفض لأسباب صحية بحتة، وبالتالي كان يتواصل مع أسرة لاعب مودرن فيوتشر".

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