دورة ميامي للتنس: زفيريف الى نصف النهائي

الرياص - اسماء السيد - ميامي : بلغ الألماني ألكسندر زفيريف المصنف خامسًا عالميًا الدور نصف النهائي من دورة ميامي لماسترز الألف نقطة لكرة المضرب بفوزه على المجري فابيان ماروجان بنتيجة 6 - 3 و7 - 5 الخميس.

واعتمد الالماني على ارسالاته الصاروخية فلم يجد اي مشكلة في حسم المباراة بسهولة.

وقال زفيريف الذي سبق له بلوغ نهائي الدورة عام 2018 "لطالما قلت بأني اعشق ميامي، وبطبيعة الحال انا سعيد جدا لبلوغ ادوارا متقدمة في هذا النوع من الدورات ومواجهة افضل اللاعبين في العالم".

وأشاد بمنافسه بقوله "اذا استمر في اللعب كما يفعل الان فإنّه سيرتقي في التصنيف العالمي لا محالة وسيكون احد لاعبي النخبة".

وتابع "يمارس فابيان ضغطا كبيرا على منافسيه، وعموما فإنّ اللاعبين الكبار يستطيعون ادارة الامور خلال مجريات المباراة، لكن الامر مختلف في مواجهته وبالتالي ليس سهلا. انه لاعب مدهش".

وخسر ماروجان ارساله في مطلع المجموعة الاولى ثم ارتكب خطأ مزدوجًا في الارسال في الشوط الاخير من الاولى ايضا، ليفوز بها منافسه.

وتحسن اداء المجري في المجموعة الثانية وكان ندًا عنيدًا لزفيريف الى ان نجح الاخير في كسر ارسال منافسه في وقت حاسم ايضا وتحديدا في الشوط الحادي عشر قبل ان يفوز بالمباراة.

وكان ماروجان حقق نتائج لافتة في هذه الدورة ستجعله يرتقي 19 مركزا في التصنيف العالمي وذلك بعد تخطيه لاعبين من العشرة الاوائل وهما الدنماركي هولغر رونه السابع والاسترالي اليكس دي مينور العاشر.

ويلتقي زفيريف في نصف النهائي مع الفائز من المباراة بين الاسباني كارلوس الكاراس المصنف ثانيًا عالميًا والبلغاري غريغور ديميتروف.