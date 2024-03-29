الامارات | الإمارات وقطر والعراق تفتتح طريق العرب نحو مونديال 2026

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتحت منتخبات الإمارات وقطر والعراق طريق العرب نحو التأهل إلى كأس العالم 2026، بعدما ضمنت المنتخبات الثلاثة تأهلها إلى الدور الثالث من تصفيات المونديال الذي سيقام في ثلاث دول للمرة الأولى، وهي الولايات المتحدة الأميركية والمكسيك وكندا.

وتأهلت المنتخبات الثلاثة في الوقت نفسه إلى جانب منتخبات أوزبكستان وإيران وأستراليا، إلى كأس أمم آسيا 2027 التي تقام في السعودية، وذلك قبل جولتين من نهاية مباريات الدور الثاني من التصفيات، الذي يضم 36 منتخباً تم تقسيمها على تسع مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة أربعة منتخبات تتنافس بنظام الدوري من ذهاب وإياب، إذ يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى كأس آسيا وإلى الدور الثالث من تصفيات المونديال.

وأكد منتخب الإمارات أحقيته بصدارة المجموعة الثامنة، بعدما جدد فوزه على منتخب اليمن بثلاثة أهداف دون رد على ملعب الأمير سعود بن جلوي، في مدينة الخبر السعودية، بعدما أحرز فابيو ليما هدفين، وسلطان عادل الهدف الثالث، ليتصدر «الأبيض» المجموعة، محققاً العلامة الكاملة برصيد 12 نقطة، مقابل تسع نقاط في رصيد البحرين، وثلاث نقاط لليمن، وصفر لنيبال.

في المقابل، تأهل منتخب قطر إلى كأس آسيا 2027 والدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2026 بعدما كرر فوزه على الكويت بهدفين مقابل هدف على ملعب علي صباح السالم، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى، حيث ضمن حامل لقب كأس آسيا في آخر نسختين صدارة المجموعة بعدما رفع رصيده إلى 12 نقطة.

من جانبه، فرض منتخب العراق سيطرته على المجموعة السادسة، بتحقيقه العلامة الكاملة، عقب فوزه الكبير على الفلبين بخمسة أهداف دون رد، ليرفع «أسود الرافدين» رصيده إلى 12 نقطة، ويتأهل إلى البطولة القارية التي حقق لقبها في 2007، كما سيواصل مشواره في تصفيات كأس العالم 2026.

وفي المجموعة الخامسة حسم منتخبا إيران وأوزبكستان تأهلهما إلى كأس أمم آسيا، والدور الثالث من تصفيات المونديال قبل جولتين من نهاية الدور الثاني، إذ فازت إيران خارج ملعبها على تركمانستان بهدف دون رد، كما فازت أوزبكستان على هونغ كونغ بثلاثة أهداف دون رد في طشقند، ليتصدر المنتخبان المجموعة برصيد 10 نقاط لكل منهما، بينما توقف رصيد تركمانستان وهونغ كونغ عند نقطة واحدة لكل منهما.

وأخيراً حسم منتخب أستراليا تأهله إلى كأس آسيا المقبلة والدور الثالث من تصفيات المونديال، بتغلبه على لبنان بخمسة أهداف دون رد، ليتصدر «الكانغارو» المجموعة التاسعة محققاً العلامة الكاملة برصيد 12 نقطة.

أما بالنسبة لحظوظ المنتخبات العربية التي لم تحسم تأهلها في المنافسة على البطاقات الـ12 المتبقية، يواجه منتخب الكويت منافسة قوية مع الهند وأفغانستان في المجموعة الأولى، حيث يتذيل «الأزرق» المجموعة برصيد ثلاث نقاط مقابل أربع نقاط لكل من منافسيه، إذ يخوض المنتخب الكويتي مواجهة قوية خارج أرضه أمام الهند في الجولة الخامسة، قبل أن يستضيف أفغانستان في لقاء الحسم بالكويت في الجولة السادسة.

وفي المجموعة الثانية اقترب منتخب سورية من التأهل إلى كأس آسيا والدور الثالث من تصفيات كأس العالم، حيث يحتل «نسور قاسيون» المركز الثاني برصيد سبع نقاط، ويلتقي الفريق في الجولتين الخامسة والسادسة خارج ملعبه مع كوريا الشمالية واليابان، إذ يُعدّ انتصاره على كوريا الشمالية كافياً لضمان التأهل إلى المرحلة المقبلة.

أما المجموعة الرابعة فتشهد منافسة قوية، حيث يتساوى منتخبا قيرغيزستان وعُمان برصيد تسع نقاط، مقابل ست نقاط في رصيد ماليزيا، بينما يتذيل منتخب تايبيه المجموعة من دون رصيد من النقاط، ويأمل المنتخب العُماني حسم تأهله في الجولة الخامسة عندما يلعب خارج أرضه مع تايبيه، قبل أن يستضيف قيرغيزستان في الجولة السادسة في مسقط.

في المقابل، يحتاج منتخب السعودية إلى نقطة واحدة في المجموعة السابعة، ليواصل طريقه نحو الدور الثالث لتصفيات مونديال 2026، بينما سيشارك الفريق في كأس أمم آسيا 2027 بصفته البلد المضيف، إذ يتصدر «الأخضر» المجموعة برصيد 10 نقاط، متقدماً على منتخب الأردن الذي أنعش حظوظه في التأهل، بفوزه على باكستان ذهاباً وإياباً، ليرفع وصيف آسيا رصيده إلى سبع نقاط، حيث تشهد الجولة الخامسة مواجهتين تجمعان السعودية مع باكستان، والأردن مع طاجيكستان، قبل أن يصطدم المنتخبان العربيان في الجولة السادسة.

وفي المجموعة الثامنة، يمتلك منتخب البحرين حظوظاً كبيرة لمرافقة منتخب الإمارات إلى المرحلة المقبلة، حيث رفع «الأحمر» رصيده إلى تسع نقاط ويحتاج إلى نقطة واحدة، لضمان التأهل إلى كأس آسيا والدور الثالث من تصفيات المونديال، بينما المنتخب العربي الثالث في المجموعة هو اليمن يمتلك في رصيده ثلاث نقاط، ويحتاج إلى الفوز على البحرين في الجولة الخامسة، ثم على النيبال في الجولة السادسة، على أمل أن يتعثر البحرين أمام الإمارات في الجولة نفسها.

وأخيراً اقترب منتخب فلسطين من حجز البطاقة الثانية في المجموعة التاسعة إلى جانب منتخب أستراليا، حيث حقق «الفدائي» فوزاً درامياً في الوقت القاتل على بنغلاديش ليرفع رصيد إلى سبع نقاط بفارق خمس نقاط عن لبنان في المركز الثالث، إذ ستكون مباراة الفريقين في الجولة الخامسة حاسمة لمصيرهما في التصفيات.