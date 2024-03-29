رضا سليم يقود هجوم الأهلي المتوقع لمواجهة سيمبا التنزاني

محمد اسماعيل - القاهرة - يستعد الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني، في الثامنة مساء غدا الجمعة، في إطار منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، وتقام المباراة في دار السلام بتنزانيا.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، اختيارات مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، للقاء سيمبا.

وأشار المصدر إلى أن تشكيل الأهلي المتوقع يأتي كالآتي:

حراسة المرمى، مصطفى شوبير

خط الدفاع، محمد هاني، رامي ربيعة، محمد عبدالمنعم، علي معلول

خط الوسط، مروان عطية، عمرو السولية، أحمد نبيل كوكا

خط الهجوم، بيرسي تاو، رضا سليم، محمود كهربا

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته اليوم الخميس، على ملعب بنجامين مكابا بدار السلام في تنزانيا.

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