موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بدوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره سيمبا التنزاني اليوم، في إطار ذهاب الدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا 2023-2024.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "مكابا الوطني" بتنزانيا.

وتنقل المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس"، باعتبارها الناقل الرسمي للبطولة.

وكان الأهلي تمكن من الصعود إلى هذا الدور من البطولة، بعد احتلاله صدارة ترتيب مجموعته برصيد 12 نقطة.

وتقام مباراة العودة بين الفريقين، يوم 5 أبريل المقبل، على ستاد "القاهرة الدولي".