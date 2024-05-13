قائمة الإسماعيلي لمواجهة طلائع الجيش بدوري نايل

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي قائمة لاعبيه استعدادا للقاء طلائع الجيش غدا الخميس باستاد جهاز الرياضة العسكري وذلك ضمن منافسات مسابقة الدوري المحلي.

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القائمة جاءت على النحو التالي…

حارس مرمى ..أحمد عادل ،محمد فوزي.

الدفاع ..حاتم سكر ،عبد الكريم مصطفى ،محمد دسوقي،محمد عمار ،حمدي النقاز.

الوسط .. عماد حمدي ،هشام محمد ،عمر الساعي ،بشار أشرف ،محمد مخلوف ،محمد حسن ،محمد عبد السميع ،عبد الرحمن مجدي ،مروان حمدي ،عبدالرحمن الدح ، إيريك تراوري.

الهجوم .. نادر فرج ،باسم مرسي.