علاء ميهوب: حسام حسن مطالب بحل أزمة محمد صلاح وأشجع الزمالك فى أفريقيا

‏‎وأختتم علاء ميهوب حديثة قائلا " أنا لو مكان حسام حسن هبقى مبسوط عشان تجربة كرواتيا وشوفت كل حاجة واقعد مع الجهاز المعاون لمعرفة الاخطاء وتصحيحها فى المعسكرات المقبلة ".

محمد يوسف

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