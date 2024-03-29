حجازي وبنزيما على رأس تشكيل اتحاد جدة المتوقع أمام الفيحاء

ياسر رشاد - القاهرة - أستقر الأرجنتيني مارسيلو جاياردو المدير الفني لاتحاد جدة على التشكيل الذي سيخوض به مباراته أمام الفيحاء ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من منافسات دوري روشن السعودي .
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يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة نظيره الفيحاء مساء اليوم الجمعة على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة ، فيما تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.
ومن المتوقع أن يبدأ جاياردو المباراة بتشكيل مكون من ..
حراسة المرمى : عبد الله المعيوف
خط الدفاع: حسن كادش - أحمد حجازي - لويز فيليبي - مروان الصحفي
خط الوسط: صالح العمري - نغولو كانتي - فيصل الغامدي - رومارينيو
خط الهجوم: كريم بنزيما - عبد الرزاق حمد الله.