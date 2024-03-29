الليلة.. أهلي جدة يستضيف الأتفاق في دوري روشن

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة نظيره الأتفاق مساء اليوم الجمعة على ملعب الأمير محمد بن فهد ضمن منافسات الجولة الـ25 من عمر مسابقة دوري روشن السعودي.

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ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن للمحترفين برصيد 47 نقطة، فيما يتواجد الاتفاق في المركز الخامس برصيد 35 نقطة.

موعد مباراة أهلي جدة والأتفاق

تقام مباراة أهلي جدة والأتفاق في دوري روشن في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة ، فيما تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

القناة الناقلة لمباراة أهلي جدة والأتفاق

تذاع مباراة أهلي جدة والأتفاق بالجولة الـ25 من دوري روشن عبر قناة SSC Sports HD.

كان الراقي تلقي هزيمة من نظيره النصر في الجولة الماضية من دوري روشن ، بينما تعادل الأتفاق مع الطائي بهدف لمثله في الجولة الـ 24.