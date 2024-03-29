شوبير يحرس العرين وكهربا يقود الهجوم .. الأهلي يواجه سيمبا التنزاني اليوم في أبطال إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر - يحل النادي الأهلي ضيفًا على سيمبا التنزاني في الثامنة من مساء اليوم، الجمعة، في اختبار صعب على أرضية ملعب بنجامين مكابا بالعاصمة التنزانية، دار السلام، ضمن منافسات الذهاب من الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويسعى الأهلي، حامل لقب النسخة الأخيرة وصاحب الرقم القياسي في الفوز بالبطولة، لتجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها حين يحل ضيفاً علي سيمبا في ذهاب ربع نهائي البطولة.

ويعاني الأهلي في مباراة اليوم من غيابات كثيرة في صفوفه على رأسها محمد الشناوي حارس المرمى وقائد الفريق وياسر إبراهيم وإمام عاشور والمالي أليو ديانج والفلسطيني وسام أبوعلي وكريم نيدفيد للإصابة ومحمود الزنفلي وعمر كمال عبدالواحد لعدم القيد الإفريقي.

كما أن الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر شكا من عدم خوض لاعبيه الدوليين أي تدريب معه حيث انضموا للبعثة في مطار القاهرة بعد أن خاضوا مع المنتخب بطولة كأس عاصمة مصر التي أقيمت بالعاصمة الإدارية الجديدة وتوج بلقبها منتخب كرواتيا.

ومن المتوقع أن يدخل الأهلي مباراة اليوم بتشكيل يضم كل من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم وعلي معلول.

خط الوسط: مروان عطية وأحمد نبيل كوكا ومحمد مجدي أفشة.

الهجوم: رضا سليم، بيرسي تاو ومحمود عبد المنعم كهربا.