تعليق جيرارد بعد تعادل الاتفاق مع أهلي جدة

ياسر رشاد - القاهرة - علق المدرب الانجليزي ستيفن جيرارد على تعادل فريقه الاتفاق مع الاهلي بهدفين في الدوري السعودي.

وقال جيرارد خلال تصريحات عقب المباراة: "لم نظهر بالشكل المثالي في بداية المباراة، ولكننا تمكنا من العودة على الرغم من الهدف المبكر، حيث سجلنا هدفين".

وأضاف: "أشعر بالحزن بسبب إهدار الفرص وعدم الفوز، ولكنني لست مستاءً من فريقي الذي نجح في العودة للمباراة وظهر بشخصية كبيرة".

واختتم "رغم غياب غراي وإصاباة سيكو فوفانا بالمباراة بفضل قتال اللاعبين، وأتمنى أن يتعافى فوفانا سريعًا لأنه يشعر بآلام في الساق".

افتتح فراس البريكان لفريق الأهلي في الدقيقة الثامنة وأدرك الاتفاق التعادل عن طريق لاعب الايفواري سيكو فوفانا المعار من النصر في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول.

وسجل الاتفاق الهدف الثاني عن طريق مهاجمه الفرنسي المخضرم موسى ديمبيلي في الدقيقة 49، وتعادل الأهلي قبل نهاية المباراة بدقيقتين عن طريق عبد الله العمار.

بهذه النتيجة يحتل أهلي جدة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 48 نقطة، بينما الاتفاق ظل سادسًا برصيد 36 نقطة.