كولر يتحدث عن فوز الاهلي على سيمبا ويوجه طلبًا لـ جماهير الاهلي

تحدث السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الاهلي، عن الفوز الذي حققه على حساب سيمبا، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وحقق النادي الاهلي الفوز على حساب سيمبا، بنتيجة هدف وحيد، في اللقاء الذي جمع بينهما، مساء الجمعة، في دوري أبطال أفريقيا.

وقال كولر، في تصريحات عقب المباراة، إن فريقه حقق الفوز وسط ظروف صعبة، مؤكدًا، أنه كان يعلن أنه ستكون مواجهة صعبة.

اقرأ أيضاً.. نتائج تؤهل الاهلي إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على سيمبا

وأوضح المدرب السويسري، أن صعوبة اللقاء جاءت من قوة المنافس والأجواء المحيطة، مثل حالة الطقس والرطوبة، وتأخر انضمام اللاعبين الدوليين.

وواصل كولر:”كل الظروف كانت ضد الاهلي قبل المباراة، ولكن الغريب تمكن من تقديم أداءً قويًا، وعاد بالفوز”.

وسدد المدرب السويسري، على أن الاهلي لم يحسم التأهل حتى الآن، ولديه مباراة عودة الأسبوع المقبل، ويجب أن يستعد لها بشكل جيد.

وبخصوص الإصابات التي يعاني منها فريقه، قال كولر، إنها جزء من كرة القدم وبعضها يكون أمرًا قدريًا مثل غياب محمد الشناوي وإمام عاشور.

وأفاد كولر، بأن الاهلي يحاول تجهيز جميع اللاعبين في القائمة من أجل التغلب على ظروف الإصابات وحتى يكون كل لاعب جاهز للمشاركة.

وأشار مدرب المارد الأحمر، إلى أن أفشة، قدم مباراة جيدة، وكان له واجبات دفاعية يقدمها بشكل جيد، وعاد في لقطة دفاعية ومنع فيها فرصة هدف محقق.

واختتم كولر:” جمهور الاهلي دائمًا حاضرًا ادعمنا في أي بلد، وأتمنى حضورهم بالسعة الكاملة في لقاء العودة أمام سيمبا ، لأنهم اللاعب رقم 1″.