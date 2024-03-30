كريستيانو رونالدو يقود تشكيل النصر السعودي المتوقع أمام الطائي

ياسر رشاد - القاهرة - وضع الجهاز الفني لفريق النصر السعودي بقيادة المدرب البرتغالي لويس كاسترو ملامح التشكيل الذي سيبدأ به مباراة الطائي المقررة ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرون من الدوري السعودي.

تنطلق مباراة النصر والطائي مساء اليوم السبت على ملعب استاد الأول بارك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية وتذاع المباراة عبر قناة SSC 5HD وأسندت قناة SSC مهمة نقل فعاليات وأحداث المباراة للمعلقين فارس عوض ومدحت شلبي.

تشكيل النصر ضد الطائي المتوقع

حراسة المرمى: ديفيد أوسبينا.

خط الدفاع: أيمين يحيى، علي لا جامي، محمد آل فتيل، أليكس تيليس.

خط الوسط الدفاعي: أوتافيو، مارسيلو بروزوفيتش.

خط الوسط الهجومي: ساديو ماني، سامي النجعي، عبد الرحمن غريب.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو.

ويبحث النصر عن مطاردة صدارة الدوري السعودي التي يتربع عليها الهلال، حيث يدخل النصر المباراة محتلاً المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 56 نقطة من 24 مباراة، فاز في 18 وتعادل في مواجهتين، وخسر 4 مرات.