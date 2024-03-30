ترتيب الدوري المصري قبل انطلاق مباريات الجولة 17

تعرف على ترتيب مسابقة الدوري المصري قبل انطلاق منافسات الجولة 17 من البطولة المحلية، والمقرر لها يوم الأربعاء المقبل الموافق 3 أبريل.

وستنطلق منافسات الدوري المصري الممتاز يوم الأربعاء المقبل ولمدة 3 أيام، بعدما قامت رابطة الأندية بتأجيل المباريات.

وكان من المقرر أن تنطلق منافسات الجولة 17 من مسابقة الدوري المصري يوم الأحد، قبل أن تعلن رابطة الأندية تأجيلها حتى الأربعاء الموافق 3 أبريل.

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وستعود منافسات مباريات دوري يلو مرة أخرى بعد فترة التوقف الدولية الماضية بسبب خوض منتخب مصر لبطولة كأس العاصمة الإدارية.

ترتيب الدوري المصري قبل انطلاق الجولة 17

1- المصري البورسعيدي – 27 نقطة – 14 مباراة.

2- إنبي – 26 نقطة – من 15 لقاء.

3- بيراميدز – 25 نقطة – 12 مباراة.

4- الاتحاد السكندري – 24 نقطة – 14 لقاء.

5- زد اف سي – 23 نقطة – 15 مباراة.

6- الجونة – 22 نقطة – 14 لقاء.

8- سيراميكا كليوباترا – 21 نقطة – 14 مباراة.

9- طلائع الجيش – 20 نقطة – 14 لقاء.

10- الأهلي – 17 نقطة – 8 مباريات.

11- مودرن فيوتشر – 17 نقطة – 13 لقاء.

12- بلدية المحلة – 16 نقطة – 16 مباراة.

13-الزمالك – 15 نقطة – 11 مباراة.

15- الإسماعيلي – 14 نقطة – 15 لقاء.

16- فاركو – 11 نقطة – 14 مباراة

17- المقاولون العرب – 9 نقاط – 15 لقاء.

18- الداخلية – 9 نقاط – 15 مباراة.