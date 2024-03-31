شكرا لقرائتكم خبر عن تامر مصطفى: لاعبو فيوتشر تأثروا بواقعة أحمد رفعت وتعهدوا بالفوز على الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح تامر مصطفى المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر بأنه كان يتمنى مواجهة نظيره الزمالك في المباراة النهائية لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، وذلك لضمان بطولة أفريقيا للأندية المصرية.

وأضاف تامر مصطفى، خلال المؤتمر الصحفى: "مواجهة فريق الزمالك صعبة للغاية بسبب قوة المنافس من حيث العناصر ودعم الجمهور، ولكن فريق مودرن فيوتشر لديه عناصر مميزة وأصحاب خبرات قادرة على تحقيق نتيجة إيجابية قبل مواجهة الإياب".

وتابع: "لاعبو فريق مودرن فيوتشر تأثروا نفسيا بواقعة زميلهم أحمد رفعت، وعقب تحسن حالته بدأ اللاعبون في التركيز على المباراة والعمل على الفوز بها لإهدائها إلى زميلهم ودعمه لاستكمال الشفاء".

وكان قد أُقيم مساء اليوم السبت بأحد فنادق القاهرة الاجتماع الفني الخاص بمباراة مودرن فيوتشر والزمالك، للاتفاق على كل الترتيبات الخاصة بالمباراة التي تجمع الفريقين مساء غد الأحد بالكونفدرالية.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع الفني على أن يرتدي فريق مودرن فيوتشر اللون الأحمر كاملًا، ويرتدي حارس المرمى الطقم الأخضر كاملاً.

فيما يرتدي الزمالك اللون الأبيض كاملاً، ويرتدي حارس مرماه اللون الأصفر كاملاً.

ويستضيف فريق مودرن فيوتشر نظيره فريق الزمالك غدًا الأحد في تمام التاسعة مساءً على ملعب استاد السلام في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.