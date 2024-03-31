شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يطمئن على جاهزية عمر السعيد لمواجهة بيراميدز فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اطمأن الجهاز الفنى لنادى طلائع الجيش، بقيادة عبد الحميد بسيونى ، على جاهزية لاعبه عمر السعيد مهاجم الفريق لمواجهة بيراميدز المقبلة فى الدوري، بعدما شارك اللاعب فى اللقاءات الودية التى خاضها الفريق خلال فترة توقف الدوري بعد تعافيه من الإصابة بشد فى العضلة الخلفية الذى أبعده عن المباريات الأخيرة.

وبدأ الطلائع المرحلة الأخيرة من الاستعداد لمواجهة بيراميدز، حيث خاض الفريق خلال فترة توقف الدوري 4 مباريات ودية افتتحها بالفوز على حرس الحدود بهدفين دون رد الاثنين الماضى سجلهما أحمد الشيخ وإسلام محارب، ثم فاز على منية سمنود بهدفين مقابل هدف سجلهما عمر السعيد ويسري وحيد، ثم واجه الداخلية ثم اختتم ودياته بالفوز على الإنتاج الحربى بهدفين مقابل هدف سجلهما عمر السعيد.

ويستعد الطلائع لمواجهة بيراميدز في التاسعة والنصف مساء الجمعة المقبل باستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

ويستعيد فريق طلائع الجيش جهود الثنائى موسى دياورا وحميد ماو لاعبى الفريق فى مباراة بيراميدز القادمة بالدوري.

وغاب الثنائى عن مباراة الداخلية التي انتهت بالتعادل السلبى بسبب الإيقاف حيث حصل كل منهما على الإنذار الثالث في مباراة فاركو.

وتسلم عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، تقريرا فنيا عن فريق بيراميدز من جهازه المعاون، للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف الفريق السماوى قبل ملاقاته بالجولة المقبلة بالدوري

ويحتل الطلائع المركز التاسع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 20 نقطة بعدما لعب 14 مباراة، حقق الفوز فى 5 لقاءات وتعادل فى 5 مباريات وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 14 هدفاً وتلقت شباكه 12 هدفا.

وافتتح الطلائع مشواره بالدورى بالفوز على البنك الأهلى بهدفين دون رد فى الجولة الأولى للدورى، ثم تعادل سلبياً مع إنبى بالجولة الثانية للمسابقة ثم خسر من مودرن فيوتشر بهدفين دون رد بالجولة الثالثة ثم خسر من المصرى البورسعيدى بهدف دون رد ثم حقق الفوز على الإسماعيلى فى عقر داره بثلاثية مقابل هدفين قبل أن يتعادل مع الجونة بهدف لكل فريق ثم فاز على بلدية المحلة بهدفين دون رد ثم خسر من المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف ثم خسر من سموحة بهدف دون رد ثم فاز على زد اف سى ثم تعادل مع الاتحاد السكندري بهدفين لكل فريق ثم تعادل مع فاركو بهدف لكل فريق وأخيراً تعادل سلبياً مع الداخلية.