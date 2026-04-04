قوات الدفاع المدني تنفذ حملة واسعة النطاق لمكافحة نواقل الأمراض وإصحاح البيئة بمحلية جبل أولياء

نفذت قوات الدفاع المدني بمحلية جبل أولياء حملة مكثفة لمكافحة نواقل الأمراض وإصحاح البيئة، حيث إستهدفت الحملة مناطق الكلاكلات للقضاء على الباعوض والذباب ونواقل الأمراض و رش البرك بالمبيدات والمستنقعات وتطهير المجاري ومواقع تراكم وتجمعات المياه الآثنة التي يتوالد فيها الذباب والباعوض وغيرها من الحشرات الأخرى.

وفي تصريح للمكتب الصحفي للشرطة أشار الفريق شرطة حقوقي د/ عثمان عطا مصطفي مدير عام قوات الدفاع المدني، أن هذه الخطوة تأتي في إطار برامج المسئولية المجتمعية لقوات الشرطة والمساهمة والتضامن مع المجتمعات المحلية للحد من إنتشار الأمراض بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة داعيا المواطنين للتعاون مع قوات الدفاع المدني في جهودهم المستمرة لمكافحة نواقل الأمراض موضحا أن الحملة شملت أيضآ توعية المواطنين بأهمية النظافة ونقل النفايات بعيدا عن نطاق المواقع السكنية مؤكدا مضي قوات الدفاع المدني قدما في تنفيذ هذه الحملات حتي يتم القضاء علي نواقل الأمراض وتحقيق بيئة صحية وآمنة للجميع .

المكتب الصحفي للشرطة