شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تخاطب الكاف لمد مهلة تحديد الأندية المشاركة فى بطولات أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت رابطة الأندية على مخاطبة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" لتأجيل تحديد الأندية المصرية الأربعة المشاركة فى بطولات أفريقيا الموسم المقبل، وفى حال عدم موافقة كاف سيتم اعتماد نتيجة الدور الأول لكل الأندية وإرسال الأندية بعد انتهاء مباريات هذا الدور لجميع الأندية.

وأكد النائب أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة، أن الدوري المصري سينتهى فى 10 أغسطس المقبل، وما حدث لمباريات الجولة السابعة عشرة من الدورى تعديل فى المواعيد وليس تأجيلاً، بسبب أمور خاصة بالبث التليفزيوني.

وأضاف أحمد دياب، "ما حدث للجولة السابعة عشرة هو تعديل وليس تأجيلا بسبب أمور خاصة بالبث التليفزيوني، ولن يؤثر على نهاية الدورى الذى سيكون 10 أغسطس، وهناخد شهر إجازة ونبدأ الموسم الجديد".