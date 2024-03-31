شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رقمية.. 11 متراً مسافة تنفيذ ركلات الجزاء أمام المرمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تزخر الرياضة بشكل عام بالعديد من المعلومات الرقمية، التي تحمل معانى مختلفة، بعضها يندرج تحت خانة الإنجازات والبعض الآخر تحت خانة القوانين الدولية لتنظيم الألعاب المختلفة.

قانون كرة القدم وضع شروطًا لتنفيذ ركلات الجزاء أو ركلات الترجيح التى تأتى كعقاب للاعب حال ارتكابه خطأ بإعاقة المنافس أو لمس الكرة باليد ذلك داخل منطقة الـ18.

كما يمكن اللجوء إليها فى المباريات الحاسمة والفاصلة حال انتهاء الوقتين الأصلى والإضافى للمباراة بالتعادل السلبي أو الإيجابي، ليلجأ الفريقان أو المنتخبان لركلات الترجيح لتحديد الفائز، حيث يسدد كل فريق 5 ركلات ومن يحرز عددا أكبر يحسم اللقاء لصالحه.

وفقًا لقانون اللعبة، فإن من شروط تنفيذ ركلة الجزاء أن يتم تنفيذها من مسافة 11 مترًا من خط المرمى، وألا يتواجد أى لاعب داخل منطقة الـ18 سوى حارس المرمى واللاعب الذى سيقوم بتنفيذها.

ركلات الجزاء تسبب الكثير من الأزمات بين الأندية والحكام فى مختلف المباريات نظرًا لاعتراض بعض الفرق على احتسابها للفريق المنافس أو التغاضي عنها.