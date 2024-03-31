الامارات | توخيل يعترف بخسارة بايرن ميونخ للقب الدوري الألماني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقرّ توماس توخيل مدرب بايرن ميونخ، بطل الدوري الألماني لكرة القدم في المواسم الـ 11 الماضية، أن السباق على اللقب قد انتهى بعد خسارة فريقه الـ«كلاسيكر» أمام بوروسيا دورتموند 0-2، ليتقدم باير ليفركوزن المتصدر بفارق 13 نقطة عن عملاق بافاريا قبل سبع مراحل على النهاية.

وقال توخيل لشبكة «سكاي» المحلية بعد نهاية اللقاء: «تهانينا لليفركوزن»، والتي جاءت بعد ساعات معدودة من قلب ليفركوزن الذي لم يذق طعم الخسارة للمباراة الـ 39 توالياً في مختلف المسابقات هذا الموسم، تأخره أمام هوفنهايم إلى فوز قاتل في غضون 3 دقائق ليخرج فائزا 2-1.

وعند سؤاله عما إذا كان السباق على اللقب قد انتهى، أجاب مدرب دورتموند وباريس سان جيرمان وتشلسي السابق «بالطبع»، قائلًاً: «هذا واقع، الامر واضح» أن ليفركوزن بقيادة الإسباني شابي ألونسو سيفوز بأول لقب له على الإطلاق في «بوندسليغا».

وقال توخيل (50 عاماً) الذي سيغادر بايرن في نهاية الموسم الحالي بسبب تردي النتائج «بعد مباراة اليوم، لم يعد هناك ما يمكن قوله».

ويحتاج ليفركوزن الذي أهدر 8 نقاط فقط هذا الموسم من 4 تعادلات مقابل 23 فوزاً، إلى تسع نقاط فقط من آخر سبع مباريات ليفوز باللقب للمرة الأولى في تاريخه بعدما كان حلّ وصيفا في خمس مناسبات آخرها موسم 2010-2011.

بدوره، قال توماس مولر الذي توّج بـ 12 لقبا في ميونيخ، بما في ذلك آخر 11 لقبا توالياً وخاض في الـ«كلاسيكر» مباراته الرقم 700 بقميص عملاق بافاريا، لشبكة سكاي: «أنا لست أستاذا للرياضيات ولم أقم بالحسابات، لكن إذا كنا صادقين، فهذا (احتفاظ بايرن باللقب) غير واقعي».

ودقت خسارة الـ«كلاسيكر» في ملعب «أليانز أرينا» ناقوس الخطر لبايرن الذي تنتظره تحديات جمّة، حيث سيواجه هايدنهايم في المرحلة الثامنة والعشرين، قبل مباراته المنتظرة أمام أرسنال في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأعلن ألونسو الذي كان يُنظر إليه على أنه خليفة توخيل في بايرن، الجمعة أنه سيبقى في ليفركوزن خلال الموسم المقبل.

وأردف توخيل إن فريقه «لم يصل إلى مستوى عالٍ» خلال المباراة، قائلاً «لم يكن ينبغي أن نسمح بحدوث ذلك لكننا فعلنا ذلك».

وقاد الثنائي كريم أديمي والمدافع النروجي يوليان رايرسون دورتموند لتحقيق فوزه الأول في ميونيخ ضمن منافسات الدوري منذ عام 2014 عندما كان يورغن كلوب مدرباً.

واشتكى توخيل من قرار الشوط الأول بعدم احتساب ركلة جزاء لبايرن عندما بدا أن المدافع ماتس هوميلس لمس الكرة داخل منطقة الجزاء، منتقدا القرار «الكارثي»، رغم العودة إلى حكم الفيديو المساعد «في ايه آر» الذي اشار إلى عدم وجود لمسة يد.

وفي حين قال هوميلس لشبكة سكاي بعد المباراة، إن الكرة لمست أصابعه، شدد توخل «لقد رأينا ركلات جزاء كهذه تُمنح. لقد كان قراراً فظيعاً، قراراً خاطئًا».

وختم قائلاً «لقد كانت لحظة حاسمة ومهمّة. كان هناك احتمال أن تعيدنا (ركلة الجزاء) إلى المباراة».