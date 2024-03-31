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تشكيل آرسنال المتوقع ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

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ياسر رشاد - القاهرة -  يستضيف ملعب الاتحاد، مساء اليوم، المواجهة المرتقبة، التى ستجمع فريق مانشستر سيتي ونظيره أرسنال، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الممتاز.

 

تشكيل أرسنال المتوقع ضد مانشستر سيتي في الدوري الانجليزي:

في حراسة المرمى: دافيد رايا. 

في خط الدفاع: اولسكندر، جابرييل، ويليام صاليبا، بن وايت. 

في خط الوسط: كاى هافيرتس، ديكلان رايس، مارتن اوديجارد. 

في الهجوم: تارسورد، جيسوس، فييرا.

 

 يدخل فريق أرسنال هذا اللقاء وسط معنويات مرتفعة، بعدما تغلّب على برينتفورد بنتيجة 2-1 في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي، ثم حقق فوزًا ثمينًا على بورتو البرتغالي بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح، عقب التعادل بنتيجة 1-1 في دور الـ16 من .

 

موعد مباراة مانشستر سيتي وآرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي:

تنطلق المباراة في تمام الساعة 5:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 6:30 بتوقيت .

 

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وآرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي:

تُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1.

 

معلق مباراة مانشستر سيتي وآرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي:

سيعلق حفيظ دراجي على أحداث المباراة.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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