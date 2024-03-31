تشكيل آرسنال المتوقع ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف ملعب الاتحاد، مساء اليوم، المواجهة المرتقبة، التى ستجمع فريق مانشستر سيتي ونظيره أرسنال، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل أرسنال المتوقع ضد مانشستر سيتي في الدوري الانجليزي:

في حراسة المرمى: دافيد رايا.

في خط الدفاع: اولسكندر، جابرييل، ويليام صاليبا، بن وايت.

في خط الوسط: كاى هافيرتس، ديكلان رايس، مارتن اوديجارد.

في الهجوم: تارسورد، جيسوس، فييرا.

يدخل فريق أرسنال هذا اللقاء وسط معنويات مرتفعة، بعدما تغلّب على برينتفورد بنتيجة 2-1 في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي، ثم حقق فوزًا ثمينًا على بورتو البرتغالي بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح، عقب التعادل بنتيجة 1-1 في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة مانشستر سيتي وآرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي:

تنطلق المباراة في تمام الساعة 5:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 6:30 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وآرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي:

تُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1.

معلق مباراة مانشستر سيتي وآرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي:

سيعلق حفيظ دراجي على أحداث المباراة.