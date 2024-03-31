ياسر رشاد - القاهرة - يخوض فريق الكرة الاول بنادي ريال مدريد، بقيادة أنشيلوتي، مواجهة منتظرة أمام نظيره أتلتيك بلباو، مساء اليوم، في المواجهة المنتظرة التى ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 30 لبطولة الدوري الإسباني.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام أتلتيك بلباو في الدوري الاسباني

حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: كارفاخال، روديجر، ناتشو، ميندي.

خط الوسط: فالفيردي، تشواميني، توني كروس.

خط الوسط المهاجم: بيلينجهام.

خط الهجوم: إبراهيم دياز، رودريجو.

ويعتلي ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 72 نقطة، جمعها من الفوز في 22 مباراة، والتعادل في 6 لقاءات، وخسر مرة وحيدة.

بينما يأتي فريق أتلتيك بيلباو في المركز الرابع برصيد 56 نقطة، حققها من خلال الفوز في 16 مباراة، وتعادل في 8 لقاءات، وخسر في 5 مواجهات.