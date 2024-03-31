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تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام أتلتيك بلباو في الدوري الاسباني

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ياسر رشاد - القاهرة - يخوض فريق الكرة الاول بنادي ، بقيادة أنشيلوتي، مواجهة منتظرة أمام نظيره أتلتيك بلباو، مساء اليوم، في المواجهة المنتظرة التى ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 30 لبطولة .

 

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام أتلتيك بلباو في الدوري الاسباني 

حراسة المرمى: لونين.

 

خط الدفاع: كارفاخال، روديجر، ناتشو، ميندي.

 

خط الوسط: فالفيردي، تشواميني، توني كروس.

 

خط الوسط المهاجم: بيلينجهام.

 

خط الهجوم: إبراهيم دياز، رودريجو.

 

ويعتلي ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 72 نقطة، جمعها من الفوز في 22 مباراة، والتعادل في 6 لقاءات، وخسر مرة وحيدة.

 

بينما يأتي فريق أتلتيك بيلباو في المركز الرابع برصيد 56 نقطة، حققها من خلال الفوز في 16 مباراة، وتعادل في 8 لقاءات، وخسر في 5 مواجهات.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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