شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رقمية.. محمد الشناوي أول حارس مرمى يشارك فى 5 بطولات كبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تزخر الرياضة بشكل عام بالعديد من المعلومات الرقمية، التي تحمل معانى مختلفة، بعضها يندرج تحت خانة الإنجازات والبعض الآخر تحت خانة القوانين الدولية لتنظيم الألعاب المختلفة.

دون محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، اسمه بحروف من ذهب في تاريخ الكرة المصرية، بعدما أصبح أول حارس مصرى يشارك فى البطولات الكبرى، عقب مشاركته فى الأولمبياد وكأس العالم، بعد مصطفى كامل منصور حارس مرمى الأهلى السابق، الذى خاض منافسات مونديال 1934 فى إيطاليا، بجانب مشاركته فى دورة الألعاب الأولمبية التى أقيمت فى ألمانيا عام 1936.

وأصبح الشناوى، أول حارس مصرى يشارك فى كل البطولات الكبرى، إذ شارك فى كأس العالم 2018 الذى أقيم فى روسيا، وفى أولمبياد طوكيو، وكأس العالم للأندية، وكأس الأمم الأفريقية 2019، ودورى أبطال أفريقيا.

وقدم الشناوى مستويات مميزة مع الأهلي، وساهم فى تتويج الأحمر ببطولة الدورى 6 مرات على مدار تاريخه، كان أولها فى موسم 2007 / 2008 عندما كان حارسا ناشئا مع الأحمر وشارك فى مباراة وحيدة، كما قاد الفريق الأحمر بعد عودته للفوز بـ4 بطولات مواسم 2016 / 2017، 2017 / 2018، 2018 / 2019، 2019 / 2020، 2022/2023.

وجاءت بطولات محمد الشناوي مع النادي الأهلي كالتالي: 6 بطولات دوري عام، 4 بطولات كأس مصر، 5 بطولات كأس السوبر المصري، 3 بطولات دوري أبطال أفريقيا، بطولتين كأس السوبر الأفريقي.