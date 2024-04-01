شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح رمضانية.. يجب تناول وجبات متوازنة فى الإفطار والسحور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ممارسة الرياضة من أهم الأشياء التي يداوم عليها الكثير من الناس، خاصة الرياضيين، وخلال شهر رمضان نقدم كل يوم نصيحة مهمة لكى تستغل هذا الشهر بشكل رياضى سليم يعود بالنفع على الجميع.

ويحتاج الرياضي خلال شهر الصيام لتعديل نظامه الغذائي حتى يضمن ممارسة نشاطه فى أفضل حال، ولا يتأثر أداؤه بالسلب، ولا يتراجع عطاؤه في التمارين أو المسابقات والبطولات التى يخوضها.

ويجب على الرياضى استغلال وجبتيّ الإفطار والسحور في تناول أطعمة صحية وغنية بالفيتامينات والمعادن التي تجعلك نشيطًا ومتيقظًا، مع الحرص على تناول البروتينات الكاملة، مثل: اللحوم والبيض والحليب، ولا تنسَ أن الفواكه والخضروات والكربوهيدرات ضرورية لصحّتك أيضًا.