شكرا لقرائتكم خبر عن ملعب الزمالك.. لقب كأس مصر موسم 44 بعد سداسية تاريخية فى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نادى الزمالك من أكثر الأندية العربية شعبيةً من المحيط إلى الخليج، بل إن جماهيريته تصل إلى كافة أنحاء القارة الأفريقية، وفى سلسلة "ملعب الزمالك" التى يقدمها الخليج 365 طوال أيام شهر رمضان الكريم نستعرض أشهر تتويجات الفارس الأبيض بالبطولات.

لقب كأس مصر عام 1944، بعد مباراة تاريخية أمام النادي الأهلي في نهائي البطولة، حيث فاز الأبيض بنتيجة 6-0 في المباراة التي أقيمت يوم 2 يونيو من عام 1944، ووقتها كان فريق القلعة البيضاء يلعب تحت مسمى "نادي فاروق" نسبة إلى الملك فاروق.

أحرز سداسية الزمالك في مرمى الأهلي كل من: محمود حافظ زقلط "ثلاثة أهداف"، ومحسن السميحي "هدفين"، وعبد الكريم صقر هدفا.

لعب الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: يحيى الحرية إمام، سعيد العربي، جلال قريطم، حنفي بسطان، أنور البشبيشي، عبدالرحيم شندي، عمر شندي، محمود حافظ زقلط، مصطفى كامل طه، عبدالكريم صقر، ومحسن السميحي.

بينما الأهلي المباراة بتشكيل مكون من: كمال حامد، كامل عطية، محمود حمدي كروان، وديع عجوة، مصطفى علواني الكسار، محمود الميهلمي، منير حافظ، محمد الجندي، أحمد مكاوي، صالح الصواف، وحسين مدكور.