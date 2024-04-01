شكرا لقرائتكم خبر عن شخصيات رياضية لها تاريخ.. السيد نصير بطل مصر وصاحب أول ذهبية للعرب فى الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمر الأيام وتمضي السنين والتاريخ لم ولن ينسى من تركوا "بصمة" في ملاعبنا الكروية، فصفحات كرة القدم المصرية مليئة بالنجوم الكبار الذين يمثلون علامات مُضيئة سيذكرها التاريخ أمد الدهر بفضل نجاحاتهم وإنجازاتهم الخالدة.

فى السطور التالية نكشف النقاب عن "شخصيات رياضية لها تاريخ" في ملاعبنا الكروية المصرية، ونستعرض يومياً شخصية حققت إنجازات لن ينساها التاريخ.

نتحدث اليوم عن السيد نصير صاحب أول ذهبية لمصر وأفريقيا بأولمبياد أمستردام فلقد شاركت مصر عام 1928 فى منافسات دورة الألعاب الأولمبية التى أقيمت بأمستردام، بعدة ألعاب من بينها رفع الاثقال، وعلى رأس هذا المنتخب اللاعب السيد نصير الذى كان يبلغ من العمر 23 عاما.

وكانت دورة الألعاب الأولمبية بأمستردام 1928 أول ظهور له واستطاع التتويج بالميدالية الذهبية برقم 355.5 برفع 100 ضغط و110 خطف و147.5 نتر، ليكون أول مصري وأفريقى وعربى يحقق ميدالية ذهبية فى الألعاب الأولمبية.

وبعد تحقيق الذهبية اصبح من المشاهير، وتوالت بطولاته، حيث توج ببطولة العالم عام 1929، وذهبية العالم بميونخ 1930، وبطولة العالم بلوكسمبورج 1931، ونظرا لإنجازاته حصل على وسام النيل فى بداية الأربعينيات ووسام الرياضة من الرئيس جمال عبد الناصر اكتوبر عام 1965 وتم تعيينه وكيلاً لوزارة الشباب والرياضة في 1956 .

كما أشاد به أحمد شوقى أمير الشعراء فى قصيدة شهيرة قال فيها، "شرفا نصير ارفع جابينك عاليا... وتلق من أوطانك الأكليلا.. إن الـذى خلق الحـديد وبأسـه... جعل الحـديد لساعديـك ذليلا ..قـل يـانصـير وأنت بـر صـادق... أحمـلت إنسانـا عليك ثقيـلا "

وفى عام 178 توفى بطل الاثقال المصرى السيد نصير وهو في التاسعة و الستون من العمر ، تاركا خلفه تاريخ حافل بالإنجازات والألقاب.