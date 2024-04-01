أتلتيكو مدريد يخطف فوزًا مثيرًا أمام فياريال في الدوري الإسباني

تمكن فريق أتلتيكو مدريد، من تحقيق فوزًا صعبًا على نظيره فياريال، مساء اليوم الإثنين، في بطولة الدوري الإسباني.

وحل نادي أتلتيكو مدريد، ضيفًا ثقيلًا على نظيره فياريال، في ختام منافسات الجولة الـ 30 من الدوري الإسباني الممتاز “الليجا”، موسم 2023/24، حيث فاز أبناء المدرب سيميوني، بنتيجة هدفين مقابل هدف.

أفتتح فريق أتلتيكو مدريد الأهداف في الدقيقة 9، سجله اللاعب أكسيل فيتسل.

وتمكن ألكسندر سورلوث من تسجيل هدف التعادل لأصحاب الأرض، فياريال.

وأضاف لاعب خط الوسط ساؤول نيجيز، هدف الفوز لكتيبة دييجو سيميوني.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد أتلتيكو مدريد إلى 58 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد فياريال عند 38 نقطة في المركز العاشر.

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تشكيل أتلتيكو مدريد:

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: هيرموسو ، ستيفان سافيتش ، أكسل فيتسل ، مولينا ، سامويل لينو.

الوسط: رودريغو دي بول ، كوكي ، لورينتي.

خط الهجوم: جريزمان ، ألفارو موراتا.