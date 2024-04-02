شكرا لقرائتكم خبر عن نداى يؤكد جاهزيته للمشاركة مع الزمالك أمام فيوتشر في الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح إبراهيما نداى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك ، جاهزا من الناحية الطبية للمشاركة في التدريبات الجماعية لفريق الزمالك خلال الفترة الحالية.

وتعافى نداى بشكل كامل ، من الإصابة التي لحقت به خلال الفترة الماضية، والتي كانت عبارة عن مزق في العضلة الضامة.

وخرج نداى من قائمة الفريق لمواجهة مودرن فيوتشر فى ذهاب ربع نهائى الكونفدرالية التى أقيمت الأحد الماضى، وانتهت بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف.

وأصبح نداى جاهزا طبيا للمشاركة مع الزمالك فى المباراة المقبلة بإياب ربع نهائى البطولة الأفريقية التى تقام 7 أبريل الجارى.