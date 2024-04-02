شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن إصابات الأهلي قبل مباراة العودة أمام سيمبا بدوري الأبطال؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النادي الأهلى لمواجهة سيمبا التنزانى في إياب ربع نهائي دوري الأبطال في المباراة التي تجمع الفريقين، مع دقات العاشرة مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولى فى حضور 30 ألف مشجع.

وكان النادي الأهلي قد تغلب على بطل تنزانيا في مباراة الذهاب بهدف نظيف سجله أحمد كوكا لاعب الفريق، كما تألق مصطفى شوبير حارس العرين الأحمر ونجح في منع أكثر من هدف محقق.

س: ما هي غيابات الأهلي قبل مواجهة سيمبا؟ ج:افتقد الأهلي لجهود أكثر من لاعب مهم في التشكيل الأساسي للفريق خلال الفترة الماضية، يأتي في مقدمتهم، محمد الشناوي حارس المرمى، ياسر إبراهيم، أليو ديانج، إمام عاشور، ووسام أبو علي وذلك للإصابة بجانب غياب عمر كمال عبد الواحد ومحمود الزنفلي عن مباراة سيمبا لعدم القيد الأفريقي. س: هل يشارك وسام أبو علي في مباراة العودة أمام سيمبا؟ ج:اقترب الفلسطيني وسام أبو علي من اللحاق بمباراة فريقه أمام سيمبا التنزاني يوم الجمعة باستاد القاهرة بعدما أنهى اللاعب برنامجه التأهيلي للإصابة التى لحقت وكانت عبارة عن شد في العضلة الخلفية. س: متى يعود محمد الشناوي إلى الملاعب؟ ج:عاد محمد الشناوي إلى القاهرة خلال الساعات الماضية، بعد أن خاض مرحلة من العلاج الطبيعي في ‏ألمانيا بسبب إصابته في الكتف، وأكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، أن الشناوي سوف يواصل برنامج التأهيل، بعد الاطمئنان على سير البرنامج الذي يؤديه ‏بالتنسيق مع الخبير الذي أجرى له جراحة الكتف في وقت سابق، ومن المقرر أن يعود الشناوي إلى الملاعب بعد شهرين ونصف أو ثلاثة على الأكثر. س: ما هو موقف ياسر إبراهيم من مباراة سيمبا؟ ج:خرج ياسر إبراهيم من حسابات السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق في مباراة سيمبا التنزاني لعدم تعافيه من الإصابة بمزق فى العضلة الخلفية تعرض لها خلال مشاركته فى مباراة فريقه أمام ميدياما الغاني فى الجولة الخامسة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، ويحتاج ياسر إبراهيم من 4 إلى 5 أسابيع أيضاً للعودة. س: إلى أي مرحلة وصل أليو ديانج؟ ج:بدأ المالى اليو ديانج مرحلة جديدة من برنامج التأهيل البدني الذي يؤديه، تمهيدًا للعودة إلى التدريبات الجماعية خلال ‏الفترة القادمة، وأكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق بالموقع الرسمى للأهلى أن ديانج يسير بشكل منتظم في تنفيذ فقرات برنامج التأهيل، ويخضع لفحوصات طبية مستمرة لتجهيزه بالشكل ‏المناسب، وأدى اللاعب فقرات جري حول الملعب، ضمن برنامج العلاج الذي يخضع له عقب جراحة ناجحة أجراها في النمسا لاستئصال جزء من غضروف ‏الركبة، ومن المقرر أن يعود أليو ديانج إلى الملاعب بعد 5 أسابيع على الأكثر. س: ما هي تطورات إصابة إمام عاشور؟ ج:خضع إمام عاشور لفحص ومتابعة خلال اليومين الماضيين لدى الطبيب الذى أجرى له جراحة الكتف الثلاثاء الماضي، وحسب التقارير الواردة من الأهلي، فإن حالة إمام عاشور مُطمئنة، وهناك تفاؤل كبير بشأن موعد عودته للتدريبات الجماعية، وقال مصدر في الأهلي ، إن إمام عاشور قد يعود للتدريبات الجماعية قبل أقل من شهرين، حسب الفحوصات التي خضع لها اليومين الماضيين.

وتعرض إمام عاشور لإصابة بخلع بين مفصل الترقوة ولوح الكتف خلال مباراة منتخب مصر أمام نيوزيلندا في بطولة كأس عاصمة مصر الجمعة قبل الماضية والتي انتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف ، ومن المقرر أن يبدأ اللاعب برنامجه العلاجي والتأهيلي خلال اليومين المقبلين على أن تكون عودته للتدريبات الجماعية قبل شهرين على أقصى تقدير.