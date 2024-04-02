شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان والمحترفون.. محمد عبد الواحد يسجل هدف الفوز ويغير وجهة نظر مدرب ليرس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يواجه اللاعبون المحترفون مواقف مختلفة خلال مسيرتهم فى الاحتراف الخارجى فى شهر رمضان الكريم، بسبب إصرارهم على الصيام وعدم الاستماع إلى أى طلبات بالإفطار خلال المباريات، وهو ما نستعيد ذكراه خلال هذا الشهر الكريم.

هدف يغير وجهة نظر المدرب

كشف محمد عبد الواحد لاعب الزمالك ووادي دجلة السابق، ذكرياته مع الصيام في فترة احترافه بنادي ليرس البلجيكي، قائلا: "الصيام كان 19 ساعة لأن الشمس كانت تغرب في العاشرة مساء، وفي المقابل كنا نتدرب في العاشرة صباحا، لقد كان الأمر صعبا علينا".

وتابع عبد الواحد: " في البداية لم يكن المدربون على علم بطقوسنا الإسلامية، ولذلك كانوا يخرجونا من حساباتهم في فترة الصيام، وفي أحد المباريات خارج أرضنا كان التعادل سيد الموقف، وفي الدقيقة الـ 70 أشركني المدرب فسجلت هدف الفوز".

وأضاف: "عقب المباراة صعد دانييل ناسين المدرب إلى حافلة الفريق وقال لي أمام الجميع: طالما (مو) يمنحنا الفوز وهو صائم، فليس هناك مانع أن يصوم طوال الموسم".