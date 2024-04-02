شكرا لقرائتكم خبر عن مدفع الإفطار.. بركات يهدى الأهلى هدف التتويج بدورى أبطال أفريقيا 2005 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحرز محمد بركات، نجم الأهلي السابق، وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالى هدفاً محفورا فى ذاكرة محبى و عشاق الأهلى بصفة خاصة و جماهير الكرة بصفة عامة ،فى نهائي دورى الأبطال الأفريقى فى شباك النجم الساحلى 2005، حيث أحرز بركات الهدف من زاوية ركنية خارج منطقة الجزاء ، ليعلن تتويج الأهلى بطلا لقارة أفريقيا بثلاثة أهداف دون رد.

ويعد بركات أحد أهم لاعبى الكرة المصرية فى الجيل الذهبى للمعلم حسن شحاتة ، ويحظى بشعبية كبيرة بعدما ساهم فى فوز مصر بكأس أمم أفريقيا لعام 2006، كما ساهم فى فوز الأهلى ببطولة دورى أبطال أفريقيا 3 مرات، وكأس السوبر الأفريقى 3 مرات أيضاً.

سجل بركات فى مشواره مع الأندية "125" هدفا، "73" منها فى الدورى المصرى، والدورى السعودى "11"، كأس مصر "7" أهداف، وكأس السعودية "هدفين"، وكأس قطر "هدف"، "25" هدفا فى بطولات إفريقيا، وهدف فى بطولات آسيا، و"5" أهداف عربية.

ومع الأندية سجل مع الأهلى المصرى "61" هدفا فى "243" مباراة.

اعتزل بركات اللعب دوليًا عقب اخفاق منتخب مصر فى التأهل لنهائيات كأس العالم بجنوب أفريقيا 2010.