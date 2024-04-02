أحمد الشيخ يكشف أسباب رحيله عن المصري في ولاية حسام حسن

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أحمد الشيخ، لاعب المصري والأهلي السابق، على أنه قرر الرحيل عن صفوف النادي البورسعيدي، بعد التجاهل التام من قبل حسام حسن وعدم الاستفادة الفنية، والذي كان يقود الفريق فنيًا آنذاك.



وأوضح الشيخ أن استبعادي خلال تواجد حسام حسن على رأس القيادة الفنية للمصري لم يكن له مبرر، مشيرًا إلى أن المدير الفني للمنتخب المصري يتعامل بناءًا على التفاؤل والتشاؤم.

تصريحات الشيخ

تحدث أحمد الشيخ عن استبعاده من المصري في عهد حسام حسن، حيث قال: "بالتأكيد، لم يكن هناك مبرر لاستبعادي ولكن كانت هناك أسباب أخرى".

وأضاف: " رأيت أن العميد كان يتعامل بناءً على التفاؤل والتشاؤم، لم يقل لي هذا نصًا بالتأكيد، ولكن هذا ما كان يحدث".

وأكمل: "قررت الرحيل عن المصري بسبب عدم استفادتي الفنية، لأن مستواي يرتفع مع اللعب".

وأردف: "بعد ذلك رحلت إلى الدوري التشيكي لأنه حينذاك كانت فترة الانتقالات الشتوية قد انتهت في مصر، كنا بشهر فبراير، وكنت أبحث عن دوري لا يزال به القيد مفتوحًا، وكان من المتوقع أن أجلس في المنزل دون ناد أتدرب منفردًا وكان هذا أفضل بالنسبة لي، كما أنني لجأت لطبيب نفسي بسبب تلك المرحلة".