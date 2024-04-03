12 لاعبا من نجوم العالم يغيبون عن أمم أوروبا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مع اقتراب بطولة أمم أوروبا «يورو 2024» سيغيب بعض النجوم البارزين بينما يطمح البعض الآخر في التعافي السريع من الإصابة قبل انطلاق البطولة الكبرى هذا الصيف فى ألمانيا.

ويتبقى أقل من ثلاثة أشهر على المباراة الافتتاحية لبطولة «يورو 2024» والوقت ينفد أمام العديد من اللاعبين للعودة إلى لياقتهم الكاملة قبل البطولة، وتم بالفعل استبعاد بعض النجوم المميزين بسبب الإصابات الخطيرة، بينما سيغيب آخرون عن البطولة بسبب الإيقاف والخلافات مع المدربين.

موقع «جول» العالمي رصد أبرز النجوم الغائبين عن بطولة اليورو هذا الصيف.

ديفيد ألابا (النمسا)

ألابا هو أحد لاعبي ريال مدريد الثلاثة الذين تعرضوا لإصابة التمزق في الرباط الصليبي الأمامي هذا الموسم، ولكن على عكس زملائه في الفريق تيبو كورتوا وإيدر ميليتاو، لم يكن لدى ألابا، أي فرصة للعودة قبل نهاية هذا الموسم.

وتعرض المدافع النمساوي متعدد الاستخدامات للإصابة في ديسمبر الماضي في الشوط الأول من مباراة فياريال في الدوري الإسباني ويحتاج إلى ثمانية أشهر ليكون جاهزا للعودة للملاعب مجددا.

جافي (إسبانيا)

وفقا للتقارير الصحفية لام فريق برشلونة مدرب إسبانيا لويس دي لا فوينتي، في الإصابة التي تعرض لها جافي، في مباراة جورجيا بتصفيات يورو 2024 في نوفمبر الماضي.

وكان جافى، واحدا من لاعبين اثنين فقط شاركوا أساسيا في مباراة قبرص ثم بعد ثلاثة أيام فقط لعب ضد جورجيا لذلك كان البلوجرانا غاضبا عندما خرج النجم الشاب بعد 24 دقيقة فقط من مباراة برشلونة ضد بلد الوليد بسبب إصابته بتمزق كامل في الرباط الصليبي الأمامي.

وذكرت بعض التقارير الصحفية أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم قرر أنه لن يتم استدعاء جافي للمنتخب مرة أخرى حتى العام المقبل.

بول بوجبا (فرنسا)

تعرض بول بوجبا لصدمة كبيرة بسبب قرار إيقافه لمدة أربع سنوات بسبب اختباره الإيجابي للمنشطات في أغسطس الماضي، ويصر النجم الفرنسي على أنه لم يتناول أبدا أي عقاقير لتحسين الأداء، ولكن في حالة فشله في إلغاء عقوبة الإيقاف عند الاستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضية فمن المحتمل عدم لعبه مجددا مع فريق يوفنتوس أو بلاده.

وعانى بوجبا، من سلسلة إصابات متتالية وغاب عن كأس العالم 2022 بعد فشله في التعافي في الوقت المناسب من العملية الجراحية وكانت هناك شكوك حول نجاحه فى استعادة مستواه الذي جعله أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم في عام 2016 عندما انتقل من يوفنتوس إلى مانشستر يونايتد.

دومينيكو بيراردي (إيطاليا)

في أول مباراة لبيراردى، بعد تعافيه من إصابة في الغضروف المفصلي، عانى النجم الإيطالي من تمزق كامل في وتر بساقه اليمنى خلال مباراة ساسولو ضد فيرونا بالدوري الإيطالي ببداية هذا الشهر.

وكان المهاجم متعدد الاستخدامات لاعبا أساسيا في تشكيل منتخب إيطاليا حامل لقب البطولة ومن غير المتوقع أن يلحق ببلاده في نسخة هذه البطولة.

لوك شاو (إنجلترا)

انضم لوك شاو إلى قائمة منتخب إنجلترا لمواجهتى البرازيل وبلجيكا، لكن مشاركته في بطولة أمم أوروبا 2024 لا تزال محل شك كبير.

وأجبر الظهير الأيسر لمانشستر يونايتد، والذي يمكن أن يلعب أيضا في مركز قلب الدفاع، على الخروج ضد لوتون بسبب تكرار إصابته العضلية التي أبعدته عن الملاعب لمدة ثلاثة أشهر في وقت سابق من هذا الموسم.

وكان يعتقد أن شاو، سيغيب عن الملاعب لبقية الموسم، لكن لدى اللاعب البالغ من العمر 28 عاما أملا فى المشاركة ببطولة اليورو هذا الصيف.

ومن المؤكد أن مدرب إنجلترا جاريث ساوثجيت، يأمل أن يتمكن أحد لاعبيه الرئيسيين في بطولة أمم أوروبا 2020 من التعافي بشكل سريع؛ نظرا لأن الأسود الثلاثة لا يملكون خيارات جيدة في مركز الظهير الأيسر.

كريستوفر نكونكو (فرنسا)

تتضاءل آمال كريستوفر نكونكو في الانضمام لقائمة منتخب فرنسا ببطولة يورو 2024، حيث لم يشارك نجم تشيلسي مع الديوك منذ يونيو الماضي ويعاني من مشاكل اللياقة البدنية منذ انضمامه إلى البلوز، حيث تعرض نكونكو، لإصابة في الركبة في فترة ما قبل الموسم وأجرى عملية جراحية وغاب من الملاعب لمدة أربعة أشهر.

وبعد عودته سجل في أول ظهور له في الدوري الإنجليزي مع تشيلسي لكنه غاب مجددا في يناير الماضي بسبب إصابة في الفخذ، قبل أن يصاب في أوتار الركبة الشهر الماضي.

سفين بوتمان (هولندا)

كان سفين بوتمان يطمح في شق طريقه نحو تشكيل منتخب هولندا قبل تعرضه لإصابة في الرباط الصليبي الأمامي أثناء مواجهة نيوكاسل ضد مانشستر سيتي في 16 مارس الماضي.

ومن المتوقع أن يغيب بوتمان، عن المباريات من 6 إلى 9 أشهر، وبالتالي سيغيب عن بطولة اليورو هذا الصيف.

يوريين تيمبر (هولندا)

بعد تألقه في فترة ما قبل الموسم وبطولة الدرع الخيرية مع فريق أرسنال تعرض يوريين تيمبر، لضربة موجعة في أول ظهور له في الدوري الإنجليزي مع الجانرز، حيث أصيب بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في الفوز 2-1 على نوتنجهام فورست.

وعلى الرغم أن موسم المدافع الهولندي قد انتهى بالفعل، ولكن تيمبر، الآن في طريقه للعودة ومن الواضح أن تركيزه المباشر ينصب على العودة إلى لياقته البدنية الكاملة على أمل أن يتمكن من لعب دور مهم في تحدي آرسنال على لقب الدوري الإنجليزي.

وإذا فعل ذلك، فهناك احتمال أن يتم استدعاؤه من قبل رونالد كومان لبطولة اليورو هذا الصيف.

ساندرو تونالي (إيطاليا)

بعد أن بدأ بداية مشجعة لمسيرته في الدوري الإنجليزي بعد انتقاله المفاجئ من ميلان إلى نيوكاسل، وجد ساندرو تونالي، نفسه متورطا في أكبر فضيحة مراهنة بكرة القدم الإيطالية منذ الثمانينيات وتم إيقاف لاعب خط الوسط لمدة 10 أشهر بسبب تورطه من تاريخ 27 أكتوبر 2023 وبالتالي تأكد استبعاده من بطولة اليورو هذا الصيف.

ويمثل إيقاف تونالى، خيبة أمل كبيرة لإيطاليا؛ نظرا لأنه كان لاعبا أساسيا في فريق لوتشيانو سباليتي.

تيبو كورتوا (بلجيكا)

تعرض تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد للإصابة الخطيرة الثانية له هذا الموسم خلال تدريب الفريق الملكي، وأصيب حارس المرمى البلجيكي بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليسرى في فترة ما قبل الموسم، ثم أصيب بتمزق في الغضروف المفصلي الداخلي بنفس الركبة.

وخضع كورتوا، لعملية جراحية ومن غير المتوقع أن يعود إلى الملاعب حتى نهاية موسم 2024-25، ولكن حتى إذا كان حارس المرمى البالغ من العمر 31 عاما سليما بنسبة100٪ لم يكن سيلعب في بطولة أمم أوروبا 2024 بسبب توتر العلاقة بينه وبين مدرب المنتخب البلجيكي دومينيكو تيديسكو، بشكل لا يمكن إصلاحه.

بن وايت (إنجلترا)

لم يلعب بن وايت مع منتخب إنجلترا منذ بطولة كأس العالم 2022 «لأسباب شخصية»، ويبدو من غير المرجح أن ينضم للأسود الثلاثة في أي وقت قريب.

وحاول مدرب إنجلترا جاريث ساوثجيت، استدعاء الظهير الأيمن لآرسنال للمشاركة في المباريات الدولية ضد البرازيل وبلجيكا لكن أبلغه إيدو، المدير الرياضي للجانرز أن اللاعب لا يريد أن ينضم.

وقال ساوثجيت «بالنسبة لي، هذا عار كبير إنه لاعب أخذناه معنا فى بطولة أوروبا، وكأس العالم وتحدثت معه بعد المونديال ولا توجد مشكلة بيننا، ويجب أن أقول أيضا إنه لا توجد أي مشكلة مع المدرب ستيف هولاند، لأن بعض التقارير ذكرت ذلك».

إيفان بيريشيتش (كرواتيا)

سيتوقف رصيد إيفان بيريشيتش المثير والبالغ 129 مباراة دولية مع منتخب كرواتيا في بطولة أمم أوروبا 2024، حيث تعرض أسطورة كرواتيا لإصابة في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليمنى أثناء التدريب مع توتنهام في سبتمبر الماضي ليتأكد غيابه حتى نهاية الموسم.

وقال أنجي بوستيكوجلو، مدرب فريق توتنهام في يناير الماضي «إنه من غير المرجح أن يلعب بيريشيتش، مع توتنهام مرة أخرى؛ نظرا لأن عقد اللاعب البالغ من العمر 35 عاما ينتهي بنهاية الموسم.