"بدأت بشوبير".. القصة الكاملة لأزمة رمضان صبحي مع المنشطات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

بدأت أزمة رمضان صبحي لاعب بيراميدز الحالي والأهلي السابق، بإعلان الإعلامي أحمد شوبير، وجود مشكلة في عينة لاعب دولي، رفض ذكر اسمه، وقال عبر برنامجه على قناة أون تايم سبورتس: "يوجد لاعب دولي مهم لم يكن في المنتخب خلال الفترة الماضية لديه مشكلة في المنشطات وعارف القصة والعينة حصل فيها إيه، لكن عنده مشكله كبيرة للأسف يارب يعدي منها على خير وربنا يستر، اللاعب هذا كان لديه مشكلة في نفس الأمر ولم يتعرض للإيقاف".

وكشف بعدها جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، تلقيه خطابا يفيد بإيجابية عينة رمضان صبحي، وقال في تصريحات عبر إذاعة أون سبورت ردا على استفسار مقدم البرنامج الليثي: "سيتم أخذ عينة أخرى من رمضان، للتأكيد من تناول المنشطات أم لا وقبل توقيع الإيقاف عليه".

واعترض نادي بيراميدز، على تصريحات جمال علام، في بيان رسمي، وقال: "أبدى هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز استغرابه واندهاشه الشديدين من التصريحات غير المسئولة التي أدلى بها جمال علام رئيس اتحاد الكرة، عبر إذاعة أون تايم سبورتس، بشأن ما هو منسوب إلى لاعبنا رمضان صبحي وما احتوته من معلومات مضللة ومغلوطة، متسائلاً عن أسبابها و الغرض الحقيقي منها ومؤكداً أنّها جاءت في إطار الحملة الممنهجة على اللاعب ونادي بيراميدز".

وبرز بيان نادي بيراميدز، أول رد من رمضان صبحي على تصريحات جمال علام، وقال: "رمضان صبحي أبلغ هاني سعيد، برغبته في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الممكنة واللازمة ضد السيد جمال علام بسبب التصريحات غير المسئولة الخاطئة، سواء على المستوى الدولي وفقاً للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم وعلى المستوى المحلي طبقاً للقوانين المصرية".

ومن جانب اتحاد الكرة، قال إيهاب الكومي عضو مجلس الإدارة، في تصريحات تلفزيونية: "جمال علام لم يكن يقصد تمامًا أن يقول اسم رمضان صبحي في موضوع المنشطات، لكن حدث لغط في الشارع الرياضي بعد تصريحات أحمد شوبير، وذُكر لاعبين كثيرين، ووجهت الاتهامات للكثير من اللاعبين، وجمال علام قال اسم صبحي عفويًا، مع العلم أن هذه معلومات سرية، وأتمنى أن يكون هناك حل في أزمة اللاعب، لأن الحالة صعبة جدًا، لكن أؤكد أن علام يكن كل الاحترام والتقدير لكل اللاعبين ونادي بيراميدز، ولم يكن يقصد أبدًا ما حدث".

وأصدرت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، بيانا رسميا، عقب الأزمة السابقة، مؤكدة حرصها على توضيح الأمور أمام الجميع، وقالت: "لا يجوز أن تصدر بيانات أو تعليقات على أي أحداث تخص مكافحة المنشطات أو استخدام الشعار الخاص بالمنظمة إلا من خلال المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، حتى لا تصدر بيانات خاطئة تتسبب في حدوث جدل وتضر بالرياضيين والرياضة المصرية، ومن يُخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة".

وفيما يخص المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات، تنص المادة رقم 14.15 من قانون "حماية الخصوصية والمعلومات الشخصية" على: "لا يجوز للمنظمات المتلقية، الكشف عن هذه المعلومات خارج نطاق الأشخاص الذين يحتاجون إلى المعرفة (والتي تشمل الموظفين المناسبين في اللجنة الأولمبية الوطنية المعنية، والاتحاد الوطني، وفريق الرياضة الجماعية)، حتى تعلن منظمة مكافحة المنشطات النتائج، بالإفصاح العام أو فشل في تقديم الإفصاح العام كما هو مذكور في المادة 14.3، ويجب على منظمة مكافحة المنشطات توفير، في قواعدها الخاصة بمكافحة المنشطات، إجراءات لحماية المعلومات السرية وللتحقيق والتأديب في الكشف غير المناسب عن المعلومات السرية من قبل أي موظف أو وكيل في المنظمة".

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