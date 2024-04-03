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"بسبب مقطع فيديو".. تشيلسي يرد على الانتقادات التي تعرض لها كالاجر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

رد نادي الإنجليزي، في بيان رسمي، على الإساءة التي تعرض لها لاعب الفريق كونور كالاجر، بسبب انتشار مقطع فيديو له عقب مباراة بيرنلي، السبت الماضي، يظهر فيه متجاهلا أحد الأطفال ورفض مصافحته.

وقال تشيلسي في البيان: "نادي تشيلسي لكرة القدم على علم بمقطع الفيديو الذي تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي من مباراة يوم السبت ضد بيرنلي، والذي تم إخراجه بشكل كبير من سياقه، إن مستوى الإساءة والتعليقات الافترائية الموجهة إلى كونور كالاجر أمر غير مقبول على الإطلاق، نحن فخورون بكوننا ناديًا متنوعًا وشاملًا يشعر فيه الأشخاص من جميع الثقافات والمجتمعات والهويات بالترحيب".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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