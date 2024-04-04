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"دوري مصري ومنافسات أوروبية".. جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

تقام اليوم الخميس الموافق 4 أبريل المقبل، العديد من المباريات في مختلف المنافسات حول العالم، ومن أبرزها إقامة مباراتين ببطولة الممتاز.

كما تشهد منافسات اليوم الخميس، إقامة ثلاثة مباريات ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء جدول مباريات اليوم كالتالي:

الدوري المصري الممتاز

المصري ضد الاتحاد السكندري.. "أون تايم سبورتس".. 10 مساءً.
إنبي ضد فاركو.. "أون تايم سبورتس 2".. 10 مساءً.
البنك الأهلي ضد الداخلية.. "أون تايم سبورتس".. 10 مساءً.

الدوري الإنجليزي

ضد شيفيلد يونايتد.. "بي إن سبورتس".. 8.30 مساءً.
ضد مانشستر يونايتد.. "بي إن سبورتس".. 9.15 مساءً.


غرناطة ضد فالنسيا.. "بي إن سبورتس".. 8 مساءً.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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