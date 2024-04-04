"دوري مصري ومنافسات أوروبية".. جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

تقام اليوم الخميس الموافق 4 أبريل المقبل، العديد من المباريات في مختلف المنافسات حول العالم، ومن أبرزها إقامة مباراتين ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما تشهد منافسات الدوري المصري اليوم الخميس، إقامة ثلاثة مباريات ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء جدول مباريات اليوم كالتالي:

الدوري المصري الممتاز

المصري ضد الاتحاد السكندري.. "أون تايم سبورتس".. 10 مساءً.

إنبي ضد فاركو.. "أون تايم سبورتس 2".. 10 مساءً.

البنك الأهلي ضد الداخلية.. "أون تايم سبورتس".. 10 مساءً.

الدوري الإنجليزي

ليفربول ضد شيفيلد يونايتد.. "بي إن سبورتس".. 8.30 مساءً.

تشيلسي ضد مانشستر يونايتد.. "بي إن سبورتس".. 9.15 مساءً.

الدوري الإسباني

غرناطة ضد فالنسيا.. "بي إن سبورتس".. 8 مساءً.