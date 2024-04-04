الامارات | 180 لاعباً في اختبارات منتخب الإمارات للرياضات الإلكترونية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شارك 180 لاعباً في اختبارات البطولات التأهيلية لمنتخب الإمارات للرياضات الإلكترونية، وذلك للوقوف على أفضل المستويات الخاصة باللاعبين، تحضيراً للمشاركة في النسخة الأولى من دورة الألعاب الخليجية للشباب التي تستضيفها الإمارات من 16 الجاري إلى الثاني من مايو المقبل.

وأكد الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، رئيس اتحاد الرياضات الإلكترونية، أنه تم اختيار المشاركين في دورة الألعاب، بعد إقامة بطولات تأهيلية. وأوضح في تصريح صحافي أن الاتحاد يشارك في الألعاب الخليجية بثلاثة منتخبات، هي: منتخب كرة القدم الإلكترونية، ومنتخب فالورانت، ومنتخب قتال الشوارع.