الامارات | النصر يسيطر على كرة الصالات في ختام دورة حتا الرمضانية  

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت دورة حتا الرياضية الرمضانية فعالياتها، برعاية صندوق الفرجان، المشروع المجتمعي الهادف لتمويل الأفكار والمشروعات التطويرية والمجتمعية في الأحياء السكنية، حيث شهدت الدورة مشاركة 858 شخصاً، من بينهم 30 من كبار المواطنين.

وبلغت جوائز الدورة المالية 270 ألف درهم، تم توزيعها على الفرق والأفراد الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى. وتضمنت الدورة، التي انطلقت 12 مارس الماضي، ألعاباً عدة، هي: كرة قدم الصالات، والكرة الطائرة رجال وسيدات، والكرة الطائرة الشاطئية، والريشة الطائرة للنساء، ورفع الأثقال، والرياضات الإلكترونية، لتكون بذلك الحدث الرياضي الأكبر في منطقة حتا، وإحدى أبرز الفعاليات الرياضية المجتمعية على مستوى دبي. وفي بطولة كرة قدم الصالات، فاز فريق النصر بالمركز الأول، في حين حلَّ فريق الزمن في المركز الثاني، وفريق أمورا ثالثاً.

وحصد فريق أونلي فرش المركز الأول في بطولة الكرة الطائرة للرجال، وجاء فريق الإعصار الحتاوي ثانياً، وفريق فولي لايف ثالثاً، كما فاز فريق دبي بالمركز الأول في بطولة الكرة الطائرة للسيدات، وحل فريق سكاي ثانياً، وفريق سبايكر ثالثاً.

وفاز فريق دريم تيم بالمركز الأول في بطولة الكرة الطائرة الشاطئية، وجاء فريق المحرق ثانياً، وفريق الخبرة ثالثاً.

وفي بطولة الريشة الطائرة تحت الـ18 سنة «بنات»، فازت بالمركز الأول سلمى حسام، وحلت ميثه عبيد في المركز الثاني، وشما علي في المركز الثالث، وغزلان علي في المركز الرابع.

وفي الريشة الطائرة «السيدات»، فازت بالمركز الأول مشاعر إبراهيم، وفي المركز الثاني خولة عبيد، وثالثاً سناء سالم، ورابعاً شيخة حمد.

وفي بطولة الرياضات الإلكترونية «فردي»، حل كريم محمد أولاً، وعبدالله السليطني ثانياً، وعبدالله سيف البدواوي في المركز الثالث، وفي «الفرق التعاونية»، جاء علي مرزوق ومحمد عبيد أولاً، وسلطان سالم وعمار مزبان ثانياً.

وفي بطولة رفع الأثقال فئات Bench press، وزن أقل من 75 كلغ تعادل أحمد سعيد الكعبي، وخميس حسن غزوان، وفي وزن من 75 إلى 85 كلغ فاز محمد الوشاحي، وفي وزن أكثر من 85 كلغ فاز ناصر معضد.

وفي فئات Deadlift، فاز بوزن أقل من 75 كلغ، أحمد الكعبي، وفي وزن من 75 إلى 85 كلغ فاز الحارث صالح، وفي وزن أكثر من 85 كلغ فاز أحمد علي، وماهر خليل.

وأكد مدير مشروع صندوق الفرجان، راشد الهاجري، حرص الصندوق على رعاية الفعاليات التي تجمع أبناء فرجان دبي في أجواء مميزة، ترسّخ الترابط المجتمعي، وتعزز روح المنافسة الإيجابية بين أبناء الفريج الواحد، وبما يحقق مستهدفات الصندوق الساعي إلى تحقيق سعادة المواطنين.

من جهته، قال رئيس اللجنة المنظمة لدورة حتا الرياضية الرمضانية، حيي حسن البدواوي، إن الدورة أصبحت إحدى أبرز الدورات الرياضية ضمن أجندة الفعاليات الرياضية المجتمعية في إمارة دبي، نتيجة تنوع بطولاتها وفعالياتها التي تناسب مختلف شرائح المجتمع، إضافة إلى المشاركة الواسعة من الرياضيين، والمستوى المتميز للمنافسات والحضور الجماهيري الكبير.