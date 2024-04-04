جدول مباريات اليوم الخميس 4 أبريل 2024 والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يشهد اليوم الخميس، الموافق 4 أبريل 2024 العديد من المباريات الهاة والقوية بمختلف دوريات العالم، حيث سيجون محبي ومتابعي كرة القدم علي موعد بيوم كروي دسم يتخلله مواجهات ساخنة بالدوري الإنجليزي والدوري المصري.

ويأتي علي رأس مباريات اليوم المنتظرة صدام تشيلسي ومانشستر يونايتد وظهور محمد صلاح برفقة ليفربول أمام شيفيلد يونايتد ضمن منافسات الجولة 31 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024، إضافة إلى 3 مباريات في دوري NILE.



مواعيد مباريات اليوم الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

ليفربول X شيفيلد يونايتد – 8.3 مساء - beIN Sports HD 2

تشيلسي X مانشستر يونايتد – 9.15 مساء - beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

غرناطة X فالنسيا – 8 مساء - beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري التركي

إسطنبول باشاك شهير X بشكتاش – 7.30 مساء

سامسون سبور X بينديك سبور - 7.30 مساء

مواعيد مباريات الدوري المصري



المصري البورسعيدي X الاتحاد السكندري – 10 مساء - أون تايم سبورتس

إنبي X فاركو – 10 مساء - أون تايم سبورتس 2

البنك الأهلي X الداخلية – 10 مساء