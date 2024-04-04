مدرب سيمبا: لسنا خائفين من الأهلي.. ونعلم صعوبة المباراة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أكد عبد الحق بن شيخة المدير الفني لفريق سيمبا التنزاني، على صعوبة مواجهة فريقه أمام الأهلي غداً ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويلاقي الأهلي نظيره سيمبا غداً، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، في إياب الدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا".

وقال بن شيخة خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "سنقاتل في مباراة العودة أمام الأهلي، من أجل تحقيق الفوز والصعود إلى الدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا".

وأضاف: "غير خائفين من مواجهة الأهلي على الرغم من الجودة الكبيرة التي يتمتع بها لاعبي الأهلي، وسنقدم الكرة التي تعودنا عليها خلال اللقاء".

وتابع: "طلبت اللاعبين باستغلال كل الفرص التي سوف تتاح لهم خلال اللقاء، وجئنا إلى هنا من أجل المنافسة، ونعلم صعوبة المباراة جيداً، ولسنا خائفين من أي شيئ".

ويذكر أن الأهلي تمكن من تحقيق الفوز على حساب سيمبا بنتيجة هدف دون مقابل، في مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين يوم الجمعة الماضي بتنزانيا.

وكان الأهلي تمكن من الصعود إلى هذا الدور من البطولة، بعدما احتل صدارة ترتيب مجموعته برصيد 12 نقطة.