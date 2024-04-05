فيرستابن الاسرع في فترة التجارب الاولى والأمطار تداهم الثانية

الرياص - اسماء السيد - Suzuka (اليابان) : حقق سائق ريد بول بطل العالم الهولندي ماكس فيرستابن الجمعة أسرع توقيت في الفترة الاولى من التجارب الحرة لسباق جائزة اليابان الكبرى، الجولة الرابعة من بطولة العالم للفورمولا واحد المقامة على حلبة سوزوكا، فيما داهمت الامطار الثانية ما حال دون استمرارها.

وبعد اسبوعين من انسحابه الاول منذ عامين في أستراليا، بدا بطل العالم في الاعوام الثلاثة الماضية مرتاحا على الحلبة اليابانية التي تتميز بسرعتها (5.807 كلم)، ليعيد التأكيد انه المعادلة الاصعب وابرز المرشحين للفوز بسباق الاحد بهيمنته على الفترة الأولى.

وتقدم فيرستابن على زميله في الفريق المكسيكي سيرخيو بيريس وسائق فيراري الإسباني كارلوس ساينس، الفائز في ملبورن، بفارق 0.181 ثانية و0.213 ثانية توالياً.

وحلّ سائقا مرسيدس البريطانيان جورج راسل ولويس هاميلتون، بطل العالم 7 مرات، في المركزين الرابع والخامس توالياً، أمام سائق فيراري شارل لوكلير من موناكو الذي تأخر بفارق نصف ثانية عن فيرستابن.

ووصل الياباني أيومو أيواسا الذي يخوض بطولة سباقات فورلامولا2 في المركز السادس عشر في أول مشاركة له في التجارب الحرة للفئة الاولى.

وشهدت هذه الفترة خروج الاميركي لوغان سارجنت عن مسار الحلبة على سرعة عالية ما أدى إلى الحاق أضرار بمقدمة سيارته وليامس واشهار العلم الاحمر.

واضطر سارجنت في ملبورن إلى التنازل عن مقعده لزميله التايلندي أليكس ألبون الذي تعرض لحادث خلال تجارب الجمعة. وشاهد الأميركي التجارب وسباق الأحد من مرآب وليامس بعدما قرر مديروه تفضيل ألبون.

وداهمت الامطار الفترة الثانية، ما ادى إلى ايقافها بعد 9 لفات فقط حيث نجح سائق ماكلارين الأسترالي أوسكار بياستري في تحقيق أسرع توقيت (1:34.725 دقيقة) أمام هاميلتون ولوكلير.

ولم تعكس الاوقات المسجلة حقيقة أداء السيارات بعدما قرر العديد من السائقين عدم الخروج تفاديا للتعرض للانزلاق، أبرزهم فيرستابن وبيريس.

وقال فيرستابن "في الفترة الثانية للتجارب الحرة لم نتمكن من فعل أي شيء، وهو أمر مؤسف لأن هذا يعني أننا لا نعرف الوتيرة على المدى الطويل، لكن لا يمكننا فعل أي شيء بشأن الطقس".

وتابع "بشكل عام، يبدو أن الاوقات باتت متقاربة أكثر مقارنة بالعام الماضي ولا أتوقع نفس النوع من الفجوات هنا على هذا المسار".

في ما يأتي نتائج الفترة الاولى:

1 ماكس فيرستابن (هولندا/ريد بول) 1:30.056 د. (17 عدد اللفات)

2 سيرخيو بيريس (المكسيك/ريد بول) 1:30.237 د. (17)

3 كارلوس ساينس (إسبانيا/فيراري) 1:30.269 د. (19)

4 جورج راسل (بريطانيا/مرسيدس) 1:30.530 د. (17)

5 لويس هاميلتون (بريطانيا/مرسيدس) 1:30.543 د. (22)

6 شارل لوكلير (موناكو/فيراري) 1:30.558 د. (17)

7 فرناندو ألونسو (إسبانيا/أستون مارتن) 1:30.599 د. (19)

8 أوسكار بياستري (أستراليا/ماكلارين) 1:31.165 د. (22)

9 يوكي تسونودا (اليابان/آر بي) 1:31.230 د. (19)

10 لاندو نوريس (بريطانيا/ماكلارين) 1:31.240 د. (21)

في ما يأتي نتائج الفترة الثانية:

1 أوسكار بياستري (أستراليا/ماكلارين) 1:34.725 د. (7 عدد اللفات)

2 لويس هاميلتون (بريطانيا/مرسيدس) 1:35.226 د. (6)

3 شارل لوكلير (موناكو/فيراري) 1:38.760 د. (4)

4 يوكي تسونودا (اليابان/آر بي) 1:40.946 د. (8)