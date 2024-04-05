دوري "ان بي ايه": نجل ليبرون جيمس يعلن دخول درافت اللاعبين الصاعدين

الرياص - اسماء السيد - ميامي: قال نجل ليبرون جيمس، بروني، إنّه سيدخل في درافت اللاعبين الصاعدين لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين "ان بي اي" لعام 2024 على الرغم من ظهوره المتواضع في عامه الاول بدوري الجامعات.

وكشف جيمس الابن عبر حسابه الرسمي في انستغرام انه سيدخل في "درافت" الموسم المقبل، إضافة الى اعلانه نيته الانتقال الى جامعة أخرى.

وقال بروني "امضيت عاما مليئا بالطلعات والنزلات لكن كل شيئ اضاف الى تطوري كرجل وطالب ورياضي".

كذلك توجه بالشكر الى جامعته "ساوثرن كاليفورنيا" وجهازها الفني على الدعم الذي قدموه له كلاعب مبتدئ.

وتعرّض بروني لعارض صحي ادى إلى انهياره بشكل فجائي أثناء التمارين التي كان يخوضها مع فريق كرة السلة في كليته في لوس أنجليس في تموز (يوليو) الماضي.

غاب بعدها ابن الـ 19 عاما عن الملاعب لحوالى خمسة أشهر، مما ادى الى عرقلة موسمه الاول في دوري الجامعات، بعدما كان من ابرز اللاعبين في البلاد على مستوى الثانويات.

وبلغ معدل جيمس الذي لعب مباراته الاولى في كانون الأول (ديسمبر) 4.8 نقطة في المباراة الواحدة في 24 مباراة خاضها هذا الموسم.