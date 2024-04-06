رضا عبد العال: "لماذا لا يشارك نيمار وشحاتة.. والزمالك لا يملك البديل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

استغرب رضا عبد العال لاعب الزمالك والأهلي الأسبق، من عدم إشراك ثنائي الأبيض سيد نيمار ومحمد شحاتة أساسيا في المباريات.

وقال عبد العال في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" : "أشعر بالاستغراب كيف لا يشارك الثنائي سيد نيمار ومحمد شحاتة، الأخير لاعب جاهز ويلعب للمنتخب الأولمبي، والزمالك لا يملك البديل من يجعله يجلس على مقاعد البدلاء، لا يوجد غير دونجا وروقا".

وأضاف: "أرى أن شحاتة يلعب مباراة غدً مكان دونجا أو روقا، ولا أعلم لماذا لا يعتمد عليه المدرب، أيضا الزناري يجب أن يبدأ بدلا من المثلوثي، ويشارك التونسي على الأطراف، والهدف الثاني في مباراة الأهلي خطأه".

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