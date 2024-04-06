شكرا لقرائتكم خبر عن عودة نيمار واستبعاد صبحى وأوباما من قائمة الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن القائمة التي ستخوض مباراة مودرن فيوتشر في إياب ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها في العاشرة مساء غد الأحد باستاد القاهرة الدولي.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - عمر جابر - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - ياسر حمد - أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال - مهاب ياسر – سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي.

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

وشهدت القائمة غياب كل من محمد صبحى ويوسف أوباما للإصابة، ومحمد أشرف روقا لعدم الجاهزية الفنية، فيما عاد سيد عبد الله نيمار بعدما كان مستبعداً من المباراة الماضية.