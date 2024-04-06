مازيمبي يقلب الطاولة على بترو أتلتيكو ويضرب موعدا مع الأهلى فى نصف نهائى أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق مازيمبي الكونغولي فوزا قاتلا على بترو أتلتيكو الأنجولي بهدفين مقابل هدف في مباراة العودة التي جمعت بينهما ضمن منافسات ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

بادر بترو أتلتيكو بتسجيل الهدف الأول في المباراة وكانت تشير النتيجة إلى صعوده للدور التالي وفقا لنتيجة مباراة الذهاب التي انتهت بالتعادل السلبي في الكونغو، ولكن مازيمبي قلب الطاولة على بترو أتلتيكو في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة بتسجيله هدفين متتاليين في الدقيقتين 82، 90 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يصعد مازيمبي لمواجهة الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بينما ينتظر صن داونز الفائز من مباراة الترجي التونسي وأسيك الإيفواري.

وكان الأهلي قد حجز تذكر العبور لنصف النهائي بعد فوزه على سيمبا ذهاب وإيابا بثلاثية نظيفة هي محصلة المباراتين.

ويبحث الأهلي بقيادة مارسيل كولر عن التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة رقم 12 في تاريخه

ويتصدر النادي الأهلي قائمة أكثر الفرق تتويجاً ببطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 11 لقبا، بينما يأتي الزمالك فى المركز الثاني برصيد 5 ألقاب بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.