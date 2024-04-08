شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلى وإنبى اليوم الاثنين 8 - 4 - 2024 فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات العاشرة مساء اليوم، الاثنين، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الاهلى مع إنبى باستاد القاهرة الدولى فى اللقاء المؤجل من الأسبوع السادس عشر لمسابقة الدوري المصري، ونلقى الضوء في السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

1_نتيجة آخر ظهور للأهلى وانبى فى الدوري المصرى



خسر الأهلى من البنك الأهلى بأربعة أهداف مقابل ثلاثة فى آخر ظهور بمسابقة الدوري، وهى الخسارة الأولى للمارد الأحمر هذا الموسم. فيما تعادل انبى مع فاركو بهدف لكل فريق بالجولة الأخيرة لمسابقة الدوري .

2_ ترتيب الأهلى وإنبى فى بطولة الدوري المصري

يمتلك الأهلى 17 نقطة في رصيده ببطولة الدوري يحتل بها المركز الحادى عشر بجدول المسابقة بعدما لعب 8 مباريات حقق خمسة انتصارات وتعادل مرتين وخسر لقاءً وحيداً، وسجل لاعبوه 20 هدفاً وتلقت شباكه 9، ولايزال لديه 9 مباريات مؤجلة.



فيما يحتل إنبى المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة بعدما لعب 16 مباراة حقق الفوز في 8 لقاءات وتعادل في ثلاثة مباريات وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبوه 19 هدفاً وتلقت شباكه 14.

3_القيمة التسويقية للأهلى وإنبى

تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 32.48 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية لإنبى 4.83 مليون يورو.

4_ مواجهات الأهلى وإنبى

التقى الأهلى وإنبى فى 42 مباراة قبل مباراة الليلة، فاز المارد الأحمر فى 31 لقاءً، وتعادل الفريقان فى 7 مواجهات، وفاز الفريق البترولى فى 4 مباريات، سجل لاعبو الأهلى 81 هدفاً فى الشباك البترولية، بينما نجح مهاجمو إنبى فى الوصول للشباك الحمراء 35 مرة.

5_ أكبر الانتصارات فى مواجهات الأهلي وإنبي

أكبر انتصار حققه الأهلى أمام إنبى موسم 2012 – 2013 بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف ، بينما أكبر فوز حققه إنبى أمام الأهلى موسم 2007 – 2008 بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد.