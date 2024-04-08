أنشيلوتي: واجهنا مانشستر سيتي العام الماضي دون شخصية.. وجوارديولا مدرب عظيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، أن فريقه تلقى الهزيمة من مانشستر سيتي في لقاء العام الماضي بدوري أبطال أوروبا، بسبب إنه افتقد الشخصية والشجاعة اللازمة في اللقاء.

ويلاقي فريق ريال مدريد الإسباني نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي غداً، في إطار ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال أنشيلوتي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "واجهنا مانشستر سيتي في النسخة الماضية من البطولة، ونحن نفتقر للشخصية في مثل هذه المباريات، ولذلك تعرضنا لهزيمة كبيرة".

وأضاف: "ليس هناك شك أن المدير الفني لفريق مانشستر سيتي بيب جوارديولا مدرب عظيم، ولا أهتم بما يعتقده الناس عني، بقدر ما يهمني ما يعتقده الإدارة ولاعبو الفريق عني".

وتابع: "ليس لدي أي قلق بشأن التحكيم في اللقاء، ولدي أربع لاعبين مهددين بالغياب عن مباراة العودة بسبب تراكم الإنذارات، ولكن إذا لم يشاركوا في مباراة الإياب سيلعب سيلعب لاعبون آخرون".

وواصل: "هناك الكثير من اللاعبين الذين يتمتعون بجودة عالية، داخل صفوف الفريقين، وتشكيل فريقي الأساسي لن يشهد مفاجآت أو أمور غير معتادة".

وأكمل: "مانشستر سيتي لديه الكثير من الإصابات، ولكنهم ينجحون في التعامل معها بشكل جيد، مثلنا تماماً".