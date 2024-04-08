ياسر رشاد - القاهرة - بث مباشر مباراة الهلال ضد النصر تويتر: يلا شوت الآن مشاهدة مباراة النصر والهلال بث مباشر اليوم

بث مباشر مباراة الهلال ضد النصر تويتر: يلا شوت الآن مشاهدة مباراة النصر والهلال بث مباشر اليوم ، بينما تشتد الحماسة والترقب لدى عشاق كرة القدم، يتجهون صوب العاصمة الإماراتية، أبوظبي، التي تحتضن مواجهة ديربي مثيرة في نصف نهائي كأس السوبر السعودي بين الهلال والنصر، والتي ستُقام على أرض استاد محمد بن زايد. فهذه المباراة لا تُعد مجرد مواجهة رياضية عادية، بل هي صراع بين العمالقة، بين فريقين يحملان تاريخًا غنيًا وإرثًا متميزًا في عالم كرة القدم السعودية والعربية.

يُشارك الهلال في هذه البطولة بصفته حاملًا للقب كأس الملك، حيث يسعى لمواصلة مسيرته الانتصارية المذهلة والحفاظ على سجله القياسي الذي وصل إلى 32 انتصارًا متتاليًا. وبالطبع، يتطلع الهلال لتجنب كسر هذا الرقم القياسي أمام منافسه التقليدي النصر، الذي يُعد تحديًا قويًا لأبطال الملك.

من جانبه، يُشارك النصر في هذه البطولة بصفته وصيف بطل الدوري السعودي الموسم الماضي، ويسعى جاهدًا لتسجيل الانتصار على حساب الهلال، خاصةً بعدما تلقى النصر هزيمتين في آخر مواجهتين بين الفريقين في الدوري وكأس موسم الرياض. إن انتصار النصر في هذه المباراة سيكون له أهمية كبيرة لتعويض هذه الخسارات وتحقيق الانتصار الجديد في وجه الهلال.

ومن الجدير بالذكر أن هذه النسخة من بطولة كأس السوبر السعودي تُقام للمرة الرابعة خارج المملكة، وللمرة الأولى في الإمارات العربية المتحدة، وتُقام للمرة الثانية بمشاركة 4 أندية، وهي الهلال، النصر، الاتحاد، الوحدة، مما يُضفي على البطولة سحرًا وإثارة لا مثيل لها.

لمشاهدة مباراة الهلال والنصر بث مباشر في كاس السوبر السعودي | من هنا

لمشاهدة مباراة الهلال والنصر بث مباشر في كاس السوبر السعودي | من هنا

يُتوقع أن تشهد المباراة منافسة شرسة وتنافسًا قويًا بين الفريقين، حيث يسعى كل منهما للتأهل إلى المرحلة النهائية من البطولة ومن ثم الفوز بلقب كأس السوبر السعودي. إن الجماهير المتواجدة في الملعب والمشاهدين في كل أنحاء الوطن العربي سيكونون على موعد مع لحظات مثيرة وتشويقية، تبرز فيها أروع مظاهر اللعبة الشعبية الأولى في العالم.

تشكيل الهلال لمواجهة النصر في نصف نهائي كأس السوبر السعودي ٢٠٢٤

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: سعود عبدالحميد، علي البليهي، كاليدو كولييالي، ياسر الشهراني.

خط الوسط: سيرجي سافيتش، مالكوم أوليفيرا، روبن نيفيز.

خط الهجوم: سالم الدوسري، عبدالله الحمدان، ميشيل ديلغادو.

تشكيل النصر لمواجهة الهلال في نصف نهائي كأس السوبر السعودي ٢٠٢٤

حراسة المرمى: دافيد أوسبينا.

خط الدفاع: سلطان الغنام، علي لاجامي، محمد آل فتيل، إيميريك لابورت، أليكس تيليس.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش، عبدالله الخيبري، أوتافيو.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، ساديو ماني.

متى موعد مباراة الهلال والنصر في كأس السوبر السعودي 2024؟

تقام مباراة الهلال والنصر في نصف نهائي كأس السوبر السعودي يوم الإثنين 08 أبريل/نيسان 2024 على ملعب ستاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الـ10:30 مساءً بتوقيت السعودية، الـ 9:30 مساءً بتوقيت مصر، الـ 11:30 مساءً بتوقيت الإمارات.

مشاهدة مباراة الهلال والنصر في كأس السوبر السعودي بث مباشر

ويأمل نادي الهلال في تحقيق الفوز واقصاء نظيره نادي النصر من البطولة من خلال الفوز اليوم للصعود إلى نهائي كأس السوبر السعودي، لملاقاة الفائز من مباراة الاتحاد والوحدة على اللقب.

وفي المقابل يأمل إصدقاء كرستيانو رونالدو في تحقيق الفوز اليوم، من أجل مواصله مسيرتهم نحو التتويج باللقب، في البطولة التي يأمل نادي لنصر في تحقيقها.

وتعد مباراة اليوم تحمل طابع خاص بالنسبة لإنصار نادي النصر خصوصاً وأنها تعد مباراة الثأر بعد أن تلقى أصدقاء رونالدو للخسارة أمام الهلال في دوري روشن بثلاثية نظيفه، ثم الهزيمة الثانية أمام الزعيم ايضاً بثنائية نظيفه في كأس الرياض.

بث مباشر مباراة الهلال والنصر في كأس السوبر السعودي

ويُعد مساء اليوم الإثنين، الموافق 8 من شهر أبريل الجاري، هو موعد مباراة الهلال ضد النصر، وذلك في بطولة كأس السوبر السعودي، والتي تقام في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتنطلق مباراة الهلال ضد النصر، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والحادية عشرة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي.